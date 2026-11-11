В Україні спалахнув скандал через розкрадання під час будівництва захисних споруд / © ТСН

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Резонансну справу про корупцію на війні уже другу добу бурхливо обговорюють у соцмережах. А точніше — світлини нібито з обшуків у корупціонерів. Оселя у «пшонка-стилі» — у модернізованій версії — з живим крокодилом і «Роллс-Ройсом» замість саркофагів для енергооб’єктів.

Кому належить цей маєток і чи справді така розкіш придбана за гроші українців — відповіді шукала кореспондентка ТСН Олена Гущик.

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Інтер’єри з тераріумом та автопарк: що обурило мережу

Двоповерхові апартаменти, де за панорамою на Дніпро ховаються, без перебільшень, царські інтер’єри — з позолотою, мармуровими колонами, критим басейном, власним ліфтом і тераріумом зі справжнім крокодилом.

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Усе це начебто належить одному з фігурантів справи про ймовірне розкрадання бюджетних коштів, які виділяли на будівництво захисних споруд для енергетичних об’єктів на Київщині. І дізналися про це українці напередодні.

Спершу з’явилися фото з обшуку у пентхаусі, а ще — елітного автопарку. Їх опублікував журналіст Сергій Стерненко. Саме він прокоментував: будинок належить людині, яка крала гроші з бюджету України. І до цих світлин додав фото недобудованих саркофагів, на які б ці гроші начебто мали піти.

Згодом у мережі почало з’являтися і відео, зняте начебто під час обшуків. Його запостили у себе на сторінках чимало блогерів. Утім, першоджерело знайти так і не вдалося, як і докази, що це відео має стосунок до цієї кримінальної справи. Офіційні структури на запити ТСН поки не відповіли.

Розслідування у соцмережах: хто такий Владислав Соколов

Але українцям чекати ніколи — і менше ніж за добу вони вже провели власне розслідування у соцмережах.

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Денис Казанський, блогер: «Знайшовся Тредс того пана, який у нас тепер замість Пшонки. Там можна насолодитися моментами його життя. Ікона стилю…»

Це сторінка Владислава Соколова у соцмережі Threads. Тут здебільшого фото зі спортзалу у шортах. Утім, трапляються світлини і в костюмах — посеред інтер’єрів, дуже схожих на ті, що майорять у відео з обшуків. А ще є за величезним білим столом — теж ідентичним, як у пентхаусі.

Журналісти з’ясували: Соколов — підприємець і член федерації бодібілдингу Дніпропетровської області. У його ж дописах в соцмережах можна знайти і згадки про сина, який навчається у Лондоні. Також серед дописів Соколова можна знайти і фото разом із заступником міністра відновлення Русланом Олійником. До слова, той напередодні вже написав заяву на звільнення, і це збіглося з обшуками у справі про розкрадання бюджетних коштів.

ТСН відшукала цей пентхаус на центральному проспекті Дніпра — з видом на пам’ятник слави. Ось він — увесь скляний, на найвищих поверхах висотки. До слова, фото з автівками зі сторінки Соколова теж робилися тут, біля будинку. Це офісна будівля, яка за іронією долі нині знеструмлена через атаки росіян.

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Схеми на захисті ТЕЦ та шкільних укриттях

Власне, чим займався Соколов? За даними журналістів-розслідувачів, він неформально контролює дві компанії: «Сталь Плюс» та «ТД Тризуб», які начебто постачали матеріали та конструкції для будівництва захисних споруд для енергооб’єктів. Окрім того, начальник слідчого управління поліції Київщини повідомив і про те, що ці ж фірми також дотичні до розкрадання грошей на будівництво шкільних укриттів — теж на Київщині.

Тендер на будівництво цих укриттів виграла компанія ТОВ «Консалтинг Буд». На перший погляд, фірма має вигляд хорошого підрядника, який постійно виграє тендери на будівництво в різних регіонах України. Загалом на сайті Казначейства знайшли оплату їхніх послуг на понад 50 мільйонів гривень.

Утім, саме ця компанія, як пише керівник слідчого управління поліції Київщини, і виграла 167 мільйонів гривень, за які мала побудувати укриття. І як субпідрядників залучила інші компанії.

З повідомлення слідчого управління поліції Київщини: «Компанія, яка отримала підряд на будівництво, „залучила“ до робіт ще одне підприємство. У цього ТОВ насправді не було ні людей, ні техніки. Таким чином, у реальності гроші перераховувалися на фіктивну компанію. Загалом — 10,8 мільйона гривень. Далі ці кошти переводили в готівку та ділили між собою учасники схеми».

Отже, правоохоронці також вказують на те, що «Консалтинг Буд» залучав підрядників, які отримували гроші за роботи, але їх не виконували — фірми, які начебто входять в орбіту Соколова. Власне, чи це достовірно і які деталі — нині з’ясовує слідство. Ані компанії, ані Соколов поки скандал не коментували.

Тим часом на запит ТСН у поліції дещо роз’яснили по справі розкрадання на енергооб’єктах: обшуки тривали ще влітку, і тоді правоохоронці вже повідомляли, що вручили підозру директору товариства, яке виграло тендер і заволоділо державними коштами. Ціна питання там — 129 привласнених державних мільйонів гривень. І начебто ця справа теж дотична до бізнесмена Соколова.

Хвиля мемів: реакція соцмереж на розкіш та рептилію

Зрештою, поки слідчі збирають докази, в медійному просторі активно обговорюють інтер’єр. Особливо — тераріум із рептилією.

У соцмережах іронізують, що крокодил отримав кращі умови проживання, ніж більшість українців.

Дехто жартує, ніби тварину купували як новий екзотичний вид захисту для ТЕЦ.

А контраст між золотими декораціями та білими металопластиковими дверима поруч користувачі охрестили окремим «архітектурним шедевром».

Не менше уваги дісталося й величезному портрету господаря в підкачаній формі у «хоромах», де можна спокійно орієнтуватися навіть під час повного блекауту, адже, цитуємо, «від розкоші вони світяться».

І звісно, загальний стиль помешкання порівняли з відомим декором Віктора Пшонки, жартуючи про необхідність запровадити для чиновників примусові курси з дизайну.

ТСН цікавить і доля та догляд крокодила, і як корупціонери могли отримувати фінансування на такі важливі для українців захисні споруди, та хто і як буде відповідати за провалений план стійкості. Але звертаємо увагу: усі світлини та відео, які активно обговорюють у соцмережах, офіційні відомства та правоохоронні органи поки не коментували.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Переговори в Абу-Дабі: що відомо? Київ у заторах через мости | ТСН 20:00 10 ЛИСТОПАД

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