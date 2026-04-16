Замість свята — "приліт": киянка дивом пережила криваву атаку РФ у власний день народження

16 квітня мешканка Києва Олена Гельвіх святкує своє 34-річчя, проте цей день розпочався для неї не з квітів, а з вибухів та розбитого скла. Її допис у мережі Threads про те, що вона не так хотіла зустріти своє свято, миттєво розлетівся Мережею.

В ефірі «Сніданку з 1+1» жінка розповіла про перші секунди «прильоту» та порятунок дворічного сина Сашка.

Олена згадує, що коли пролунав сигнал повітряної тривоги, родина ще відпочивала. Часу на те, щоб дістатися укриття, фактично не було.

«Ми відпочивали в спальні з дитиною, дали тривогу, буквально напевно секунд 30, і все, і приліт. Але я встигла схопити дитину, ми вибігли сюди в коридор не загальний, а той, який між кімнатами. І вже там зустрічали прихід. Чоловік не встиг, він відпочивав якраз у залі тут, то він вже пізніше підбіг. Тут на нас летіли скло і вікна», — розповідає Олена.

Найменший член родини, дворічний Сашко, на момент вибуху навіть не прокинувся, проте мама зізнається: стрес був колосальний. Жінка називає цей день своїм другим днем народження.

Як штори врятували від поранень

Попри значні пошкодження оселі, родина залишилася цілою завдяки несподіваному фактору — звичайним шторам на вікнах. Олена, як дбайлива господиня, попрала їх напередодні Великодня, і саме це вберегло дитину від поранень склом.

«Врятували нас штори, саме ці штори. Я на Великдень їх попрала і вони, знаєте, не попустили жодного шматочка з цього скла. Тобто все залишилось тут, на підвіконні», — каже киянка.

У Мережі вже жартують, що іменинниця тепер має розірваний «директ» із запитаннями про те, де купити такі міцні штори.

Окрім житла, постраждала і автівка родини, яка стояла в епіцентрі вибуху. Це був торішній подарунок чоловіка Олені на день народження. Жінка жартує, що цього року доведеться купувати нову, але саме головне — всі здорові.

Попри пережите, Олена Гельвіх не збирається скасовувати плани на вечір. У холодильнику на неї чекає святковий торт, а вдома — родинне коло.

«У вас вже в холодильнику є торт, ви готувалися. Ви знаєте, ми йдемо на життя, тому я бажаю вам не скасувати взагалі ці плани», — підтримала іменинницю кореспондентка Олена Квітка.

Родина планує провести тиху вечерю, святкуючи не лише 34-річчя Олени, а й той факт, що вони змогли вижити у цю страшну ніч.

Масована атака Росії на Україну — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 16 квітня Росія атакувала Київ ракетами та дронами. Внаслідок ударів загинули четверо людей, серед них 12-річний хлопчик, ще понад пів сотні мешканців постраждали.

Під час атаки зафіксовано влучання у 18-поверховий житловий будинок на Подолі. За словами очевидців, дрон-камікадзе рухався на критично низькій висоті та врізався у висотку. Зазначається, що цей будинок уже зазнавав влучання раніше.

Також у Подільському районі пошкоджено готель і кілька багатоповерхових будинків. Рятувальники та медики працюють на місці, зокрема вдалося врятувати людину з інвалідністю.

Після нічних ударів над столицею піднявся густий чорний дим, мешканці повідомляли про сильний запах горілого в місті.

Загалом у Києві пошкоджено 17 багатоповерхівок, 10 приватних будинків, а також готель, офісний центр, автосалон, АЗС і торговельно-розважальний центр.

У Подільському районі загинули двоє людей, серед них дитина та жінка, ще двоє загиблих — в Оболонському районі. Серед постраждалих є працівники поліції, медики та іноземці. За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.

Також після масованої атаки на Київ у ніч проти 16 квітня мешканці пошкоджених будинків розповіли про пережитий жах і наслідки ударів.

За їхніми словами, у місті пролунали потужні вибухи, у квартирах повилітали вікна, приміщення засипало уламками скла.

«Був вибух дуже сильний… Слава Богу, що ми живі», — розповів мешканець Сергій.

Інша жителька повідомила про поранення рідних: «Їх забрала "швидка". У неї порізи сильні, у нього — травми ноги і голови».

Очевидці також зазначають, що дрон летів дуже низько і врізався у будинок, після чого мешканці допомагали одне одному евакуюватися.

«Стіни є. Усе, що окрім стін — нічого немає», — додав киянин Володимир.