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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Замість святкової лінійки — укриття: першачки Києва заспівали «Смарагдове небо» під час атаки

Перший день у школі для учнів київського ліцею №16 розпочався в укритті через атаку реактивних дронів.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Першокласники київського ліцею заспівали в укритті під час атаки дронів

Першокласники київського ліцею заспівали в укритті під час атаки дронів / © ТСН

У Києві першокласники зустріли 1 вересня в укритті через атаку російських безпілотників на столицю. Під час повітряної тривоги діти заспівали пісню «Смарагдове небо».

Про це розповіла кореспондентка ТСН.ua Наталія Нагорна.

Йдеться про учнів першого класу ліцею №16 Києва. Через атаку реактивних дронів школярі перебували в укритті, де й виконали пісню. Таким для першачків столичного ліцею став початок навчального року.

Нагадаємо, в Національному університеті «Одеська юридична академія» відбувся наймасштабніший День знань в історії України. Рекорд офіційно зафіксували представники Реєстру рекордів України.

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