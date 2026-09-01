- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 622
- Час на прочитання
- 1 хв
Замість святкової лінійки — укриття: першачки Києва заспівали «Смарагдове небо» під час атаки
Перший день у школі для учнів київського ліцею №16 розпочався в укритті через атаку реактивних дронів.
У Києві першокласники зустріли 1 вересня в укритті через атаку російських безпілотників на столицю. Під час повітряної тривоги діти заспівали пісню «Смарагдове небо».
Про це розповіла кореспондентка ТСН.ua Наталія Нагорна.
Йдеться про учнів першого класу ліцею №16 Києва. Через атаку реактивних дронів школярі перебували в укритті, де й виконали пісню. Таким для першачків столичного ліцею став початок навчального року.
Нагадаємо, в Національному університеті «Одеська юридична академія» відбувся наймасштабніший День знань в історії України. Рекорд офіційно зафіксували представники Реєстру рекордів України.