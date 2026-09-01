Першокласники київського ліцею заспівали в укритті під час атаки дронів / © ТСН

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У Києві першокласники зустріли 1 вересня в укритті через атаку російських безпілотників на столицю. Під час повітряної тривоги діти заспівали пісню «Смарагдове небо».

Про це розповіла кореспондентка ТСН.ua Наталія Нагорна.

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Йдеться про учнів першого класу ліцею №16 Києва. Через атаку реактивних дронів школярі перебували в укритті, де й виконали пісню. Таким для першачків столичного ліцею став початок навчального року.

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Дата публікації 10:47, 01.09.26 Кількість переглядів 15 Першокласники київського ліцею заспівали "Смарагдове небо" в укритті під час атаки на столицю

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