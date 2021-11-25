Замість того, щоб відчинити вікно, пенсіонерка увімкнула світло: подробиці вибуху газу у багатоповерхівці на Вінниччині

Замість того, щоб відчинити вікно, пенсіонерка увімкнула світло: подробиці вибуху газу у багатоповерхівці на Вінниччині

Загрози руйнування будинку нема, кажуть у мерії.

У багатоповерхівці в Козятині на Вінниччині вранці стався вибух. У квартирі на 9-му поверсі рвонув газ. З'ясувалося: напередодні 82-річна власниця квартири разом із зятем намагалася під'єднати до газової труби нову плиту. Газ у місці з'єднання, як видно з усього, повільно витікав. І коли жінка увімкнула світло, вибухнув, зруйнувавши стіни трьох квартир.

Про те, хто компенсуватиме збитки та як почуваються постраждалі - 25 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Причина вибуху - газ, впевнені рятувальники. Чоловік же, який допомагав пенсіонерці, запевняє - зробив все правильно.

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Тим часом у мерії створили комісію, щоб порахувати збитки. Але з бюджету, кажуть, гроші не виділять. Бо компенсувати мають власники квартири, де стався вибух.

Про відшкодування родичі пенсіонерки поки мовчать.

Загрози руйнування будинку нема, кажуть у мерії. Адже впали внутрішні стіни в трьох квартирах, зовні каркас споруди вцілів. Пожильцям зруйнованих осель не запропонували тимчасове житло - тож ті збираються ночувати в родичів.

Після вибуху в об'єднанні співвласників цього будинку порадили мешканцям замовляти роботи з обслуговування мереж у спеціалізованих організаціях.

Вибух в Козятині: у квартирі на 9 поверсі рвонув газ

Тим часом важко травмованій 82-річній власниці квартири, де, власне і стався вибух, завтра робитимуть в опіковому відділенні Вінницької обласної лікарні операцію.

Внаслідок інциденту травмований ще й 14-річний підліток з іншої оселі. Батьки кажуть, він відбувся забоями.

Нагадаємо:

У будинку на столичних Позняках, де 21 червня 2020 року стався вибух, досі немає газу. Відсутність газу спровокувала проблеми з електрикою.

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