Замість того, щоб відчинити вікно, пенсіонерка увімкнула світло: подробиці вибуху газу у багатоповерхівці на Вінниччині

Загрози руйнування будинку нема, кажуть у мерії.
У багатоповерхівці в Козятині на Вінниччині вранці стався вибух. У квартирі на 9-му поверсі рвонув газ. З'ясувалося: напередодні 82-річна власниця квартири разом із зятем намагалася під'єднати до газової труби нову плиту. Газ у місці з'єднання, як видно з усього, повільно витікав. І коли жінка увімкнула світло, вибухнув, зруйнувавши стіни трьох квартир.
Про те, хто компенсуватиме збитки та як почуваються постраждалі - 25 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Причина вибуху - газ, впевнені рятувальники. Чоловік же, який допомагав пенсіонерці, запевняє - зробив все правильно.
Тим часом у мерії створили комісію, щоб порахувати збитки. Але з бюджету, кажуть, гроші не виділять. Бо компенсувати мають власники квартири, де стався вибух.
Про відшкодування родичі пенсіонерки поки мовчать.
Загрози руйнування будинку нема, кажуть у мерії. Адже впали внутрішні стіни в трьох квартирах, зовні каркас споруди вцілів. Пожильцям зруйнованих осель не запропонували тимчасове житло - тож ті збираються ночувати в родичів.
Після вибуху в об'єднанні співвласників цього будинку порадили мешканцям замовляти роботи з обслуговування мереж у спеціалізованих організаціях.
Тим часом важко травмованій 82-річній власниці квартири, де, власне і стався вибух, завтра робитимуть в опіковому відділенні Вінницької обласної лікарні операцію.
Внаслідок інциденту травмований ще й 14-річний підліток з іншої оселі. Батьки кажуть, він відбувся забоями.
Нагадаємо:
У будинку на столичних Позняках, де 21 червня 2020 року стався вибух, досі немає газу. Відсутність газу спровокувала проблеми з електрикою.
Читайте також: