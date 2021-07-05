Замість "Вдови Кліко" - "Вдова Наклюко": Мережа вибухнула жартами про заборону неросійського шампанського

Путін підписав закон, згідно з яким шампанським можна називати тільки ігристі вина, вироблені в Росії.

Жодного українського цукру, газованої води, макаронів, кетчупу та морозива: Росія запровадила чергові санкції проти України і значно розширила перелік продукції, яку заборонено ввозити до країни. Товарами нон-грата стали ячмінь, пальмова олія, консерви з м'яса та заготовки супів.Крім того, в РФ шампанське буде лише вітчизняного виробництва. Принаймні законодавчо таку назву носитиме лише вино виготовлене там. Усі інші країни для імпорту мають свою продукуцію перейменовувати.

Таке рішення викликало справжній шквал емоцій та реакцій у Мережі. Що пишуть - розповіли у сюжеті Сніданку з 1+1.

Користувачі Мережі на емоції та яскраві коментарі були щедрими:

Сусіди переходять на краснодарське шампанське. Тепер замість "Вдови Кліко" буде "Вдова Наклюко"

Після того, як президент затвердив поняття "Коньяк Росії" і "Шампанське Росії", на АвтоВАЗі готуються до випуску "Мерседесів Росії", а Центробанк введе в обіг "Долар Росії".

Для тих хто в темі. Думаю, треба продовжити далі: дозволити використовувати назву моцарелла тільки для російського сиру - причому краще плавленого; дозволити використовувати назву хамон тільки для продукції виробленої російськими ковбасними заводами

Дістався і до алкоголю

Так соціальні мережі "вибухнули" після того, як очільник Кремля Володимир Путін підписав поправки до відповідного закону. Тепер в країні "Шампанське"- це вино винятково вироблене в Росії. Усі інші мають називатися "ігристими винами".

Саме тому французи, як і решта виробників напю, тепер нехай перейменовують свою продукцію, якщо захочуть ввезти її до країни. Байдуже, що взагалі слово "шампанське" є географічно захищеною назвою, а в ЄС правом називатися шампанським мають лише вина, виготовлені у французькому регіоні Шампань.

"Цікаво, куди думка закине Кремль далі? Чи варто боятися "Мерседесу" чи "Тойоті"? Чому б "Москвич" чи "Жигулі" не перейменувати?", - так саркастично відреагував на шампанський закон росіян міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Він також додав: документ порушує всі міжнародні норми: "У Кремлі створюють нову "залізну завісу" та повертаються до життя в Задзеркаллі – у країні вигадок та міфів. Саме так, як це було під час Радянського Союзу. Коли все шампанське було "совєтським", найкращий автопром – вітчизняний, та джинси марки "Тверь".

У Росії назву "Шампанське" носитиме лише вино, виготовлене на території країни

Не забарились з реакцією і французи. Побоюючись, що вино з провінції Шампань тепер доведеться сертифікувати як "ігристе", всевітньовідомий франзузький виробник преміальних алкогольних напоїв вирішив припинити постачання своєї продукції до РФ.

Згодом стало відомо, що французький виробник елітного шампанського Moet погодився називати його "ігристим" для постачання до Росії. За даними агентства Bloomberg виробник виконає умови нового закону і для цього змінить оформлення пляшок. Французька компанія заявила, що орієнтована на ринки, де їхня продукція особливо затребувана. Саме такою вважає Росію, а тому готова погодитися з новими вимогами. Нагадаємо, що на українському ринку вартість пляшки 0,75 шампанського Moet коштує від двох тисяч гривень.

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