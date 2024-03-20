Замість весілля - похорон: у Рівному попрощались із 21-річним захисником Олесем Самчуком

З 21-річним захисником України Олесем Самчуком прощалися у Рівному в день, коли він мав з передової приїхати на власне весілля. Хлопець пішов на війну добровольцем, як тільки захистив диплом бакалавра.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Наречений Анни Гончарової - Олесь Самчук загинув на фронті. У день похорону захисника України планувалось його весілля.

Анна Гончарова

Олесю Самчуку за 2 тижні мало виповнитися 22 роки. Творчий та активний – він з дитинства на рівненських сценах. Співав, грав на гітарі, займався бальними танцями.

Олесь Самчук

Петро Поліщук каже, хоч є вітчимом Олеся, та вважає його за рідного сина. Мама Олеся - незряча поетеса та активістка Вікторія Самчук - померла коли йому було 14. Це була для хлопця невимовна втрата. Тоді Олесь захопився фотографією і навіть зробив виставку. Згодом вступив до Київського національного університету ім. Тараса Шевченка здобувати фах теле та кінооператора.

Петро Поліщук

Там і познайомився з Анною. Але почалося повномасштабне вторгнення і захистивши диплом бакалавра пішов добровольцем в "АЗОВ". В пам'ять про маму та її вірші обрав собі позивний "Каркаде".

Олесь Самчук

"Це був улюблений чай, вони постійно його пили, вона так назвала свою збірку", - каже наречена Ганна Гончарова.

Бійця з незвичайним позивним одразу помітило командування.

"Він справжній, сміливий, хоробрий, він завжди допомагав своїм побратимам, він постійно вдосконалювався", - каже командир підрозділу Ігор.

Де б не був Олесь, він щоранку читав молитву українського націоналіста

Олесь загинув виконуючи завдання на Донецькому напрямку. На позицію, де він перебував, прилетіла авіабомба. У рідному Рівному з ним попрощалися на майдані Незалежності та у Свято-Воскресенському соборі.

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Нагадаємо, Херсонщину росіяни без упину атакують безпілотниками, а обласний центр – під безперервним вогнем артилерії.

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