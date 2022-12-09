Замість вітальні – купа цегли: з’явилися деталі смертельного обстрілу Харківщини

Уламками чоловікові посікло ноги і лікарі вже не змогли його врятувати.

Росіяни атакували Харківщину, внаслідок чого двох людей поранено, ще одна загинула. Близько 9-ї вечора ракети знищили два приватних будинки в селі неподалік обласного центру. З осколковими пораненнями шпиталізували двох жінок та 40-річного чоловіка – він помер уже в лікарні від значної крововтрати.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Замість вітальні у будинку – купа цегли і величезна вирва від ракети. Через вікно до своєї напівзруйнованої хати пробирається 20-річна Наталя, яка хоче забрати особисті речі. Дівчина напередодні вирішила заночувати у подруги. І це врятувало їй життя – щойно відійшла від оселі, як туди поцілила ракета.

"Нікому не додзвонилась. Внучка взяла телефон. Вона дивом вийшла на вулицю. А потім каже – до хати побігла. А мама там не своїм голосом: "Наташа, Наташа!" – розповіла родичка загиблого Ганна Тельнова.

У цій хаті жила велика родина – подружжя з дитиною і бабуся з дідусем. Близько 9-ї вечора почули вибухи. Схопилися бігти в коридор, але запізно.

"Зять якраз біг до дочки дивитися. І чую – стоне. Я до нього, а він: "Кров, кров". Почав жгути накладати", – розповів тесть загиблого Сергій.

У зятя пана Сергія уламками посікло ноги. У вкрай тяжкому стані його забрали до лікарні. Втім, медикам не вдалось його врятувати. Родичам лікарі до останнього не казали, що надії майже нема.

"Одна інформація надійшла, шо вночі вмер, а друга – пока під хорошим питання. Але краще, нехай це хороше питання воскресить його", – сказав пан Сергій.

"Свасі і невістці зробили операцію. Осколок – свасі в голову, а невістці – у хребет", – розповіла Тельнова.

А в хаті на іншій вулиці посеред двору – вирва завглибшки з 10 м. Вибуховою хвилею сюди відкинуло автівку з сусіднього двору.

"Дуже сильний свист. Вибігли в коридор, між двох стін впали. Ну, все, що відбувається, ви бачите. Вікна, потріскався весь будинок. Машину відкинуло. Гараж, літню кухню, хлів – все розбило", – розповів мешканець будинку.

Власники іншого будинку виїхали ще навесні. Про те, що вертатися їм нікуди, телефоном повідомили сусіди.

"Там сім'я з дитиною маленькою. Чоловік, дружина і дитина. Ми їм одразу зателефонували, сказали", – розповіла пані Надія.

Жінка зізнається: то була найстрашніша ніч у її житті, проте зараз найбільше хвилюється за свого 8-річного сина– під час російського обстрілу він був поруч з нею. Щойно стихло, дитину відвезла до родичів, а поки наводить лад у хаті.

"Дитина сиділа на дивані під час вибуху. Я його накрила. І ось це стеля почала сипатися. Ми стали сюди у дверний отвір, але вже це було таке. Залишкове. Я не знаю, в якому він стані, чи зможе він сюди зайти, як він почуватиметься", – розповіла пані Надія.

З напівзруйнованих хат люди намагаються прибрати уламки. Згрібають з дворів цеглу, накривають брезентами дахи, забивають вікна. Поки не відновлять домівки, житимуть у родичів. Загалом внаслідок ракетної атаки росіян у Безлюдівській та Пісочинській громадах пошкоджено з десяток приватних будинків.

Знищили будинки і вбили чоловіка - наслідки російської атаки сіл на Харківщині

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Харківщині ввечері 8 грудня. Частину ракет збила ППО, проте одна з них поцілила у житловий будинок.

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