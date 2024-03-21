Замість їжі для бійців накупляв собі землі і квартиру в Києві: експосадовець ЗСУ збагатився на 58 млн грн

Експосадовець ЗСУ, який відповідав за продовольче забезпечення в ЗСУ, збагатився на 58 млн грн.

Земельні ділянки, елітна автівка та квартира в Києві замість харчів для військових – колишній високопосадовець ЗСУ крав гроші у своїх же колег. На Хмельниччині Нацполіція разом з СБУ затримала експосадовця ЗСУ. Він організував сімейний бізнес на закупівлях для військових і, за даними слідства, привласнив мільйони бюджетних коштів.

Про всі деталі гучної справи йдеться в ексклюзиві Вікторії Панченко TSN.UA.

Військовий-корупціонер

ДБР затримало колишнього високопосадовця ЗСУ. За даними Бюро, він незаконно збагатився на десятки мільйонів гривень, а ще створив мережу підприємств, які викачували гроші з держбюджету. Найстрашніше те, що за ці кошти держава мала б нагодувати тисячі українських військових. Ба більше, за два роки повномасштабного вторгнення військовий придбав понад 50 земельних ділянок, елітну автівку та квартиру у столиці.

Вкрав мільйони гривень

Примітно, що в повідомленні правоохоронців не вказано ім'я військового. Однак за даними джерел ТСН.ua, йдеться про колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення командування Сил логістики Збройних сил України, полковника Олександра Козловського.

За даними видання "Наші гроші", права власності на більшість земельних ділянок зареєстровані на тещу й тестя фігуранта. А машина, яка коштує близько 1,5 млн грн, зареєстрована на його доньку, студентку Військового інституту ім. Шевченка.

До речі, за весь період своєї трудової діяльності донька отримала 378 тис. грн доходу, тобто власних законних грошей на автівку у неї не було. В березні 2023 року Олександр Козловський, ймовірно, придбав квартиру в Києві площею 158 квадратних метрів за майже 6 млн грн (оціночна вартість 8,34 млн грн), в якій і проживає. Її оздоблюють меблями, які купують за гроші з банківської картки тестя.

Деталі корупційної схеми

А гроші полковник, найімовірніше, просто вкрав. Хоча ні, не просто вкрав, а вкрав у своїх колег – у військових, які віддають життя за Україну. Козловський разом з дружиною та її батьками провернули оборудку на закупівлі продуктових наборів для військових частин чотирьох областей України.

Для цього вони створили кілька підприємств, через які постачали продукти харчування для військових за завищеними цінами. Різницю, за даними слідства, поклали собі до кишень. Крім того, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Цікаво, що подробиці розкрадань на харчах для Міноборони під час вторгнення цього угруповання були відомі ще торік.

А гучні деталі вже були оприлюднені в матеріалі видання "Наші гроші". Зокрема, зазначається, що посадовці фірм, які були записані на родичів Козловського, створювали видимість забезпечення військових продуктами – вони отримували гроші за нібито виконані послуги, але частина продуктів харчування так і не була поставлена.

Вже під час повномасштабного вторгнення РФ, від 16 березня 2022 року до 13 червня 2023 року, підконтрольні фірми Козловського отримували гроші від Міноборони і в подальшому переказували їх фірмі дружини Козловського "Еко трейд Україна" (113 млн грн), тестю (56 млн грн) і тещі Козловського (2 млн грн).

Загалом вдалося встановити переказ 172 млн грн. В подальшому ці гроші були або зняті з рахунків, або в банкоматах міста Хмельницький. Зокрема, 14 млн грн було знято особисто дружиною Козловського.

Гроші повернуть?

Правоохоронці зазначають, що сума вкрадених коштів більш ніж на 46 млн грн перевищує законні доходи Козловського. Тішить те, що наразі суд наклав арешт на незаконно набуті активи військового і є шанс, що всі вкрадені гроші будуть повернуті державі, а зловмисники – справедливо покарані.

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ЗАМІСТЬ ЇЖІ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ НАКУПЛЯВ СОБІ ЗЕМЛІ! Експосадовець ЗСУ вкрав майже 60 млн грн!