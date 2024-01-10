Замість їжі для ЗСУ – хороми, авто і землі: як полковник Козловський жирував на вкрадені 170 млн грн

В Україні знову викрито гучну схему обкрадання військових – цього разу "на гарячому" впіймали полковника ЗСУ. Все, що відомо про нову схему розповіла в екслюзивному сюжеті ТСН.ua Вікторія Гнатюк.

Полковник Козловський "розпиляв" мільйони

Полковник із Сил логістики ЗСУ Олександр Козловський розікрав на харчах для військових понад сотню мільйонів, і це лише те, що з’ясували журналісти.

Так, Козловський у змові з іншими колегами та членами своєї сім'ї вигадав, як можна "по-тихому" списати мільйони. Через його схему військовим надавали неякісні продукти, і це в кращому випадку, бо деякі поставки так і не доїхали до місць призначення взагалі.

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Крав від перших місяців війни

Як встановило досудове розслідування, у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії, коли волонтери копійка до копійки, власне, як і зараз, збирали гроші на дрони, а бабусі несли консервацію для хлопців, Олександр Козловський разом зі своїм підлеглим – начальником відділу забезпечення на пару з іншими, поки "невстановленими під час розслідування військовослужбовцями", організували злочинну групу.

Хто фігурує у справі

Слідчі зарахували до неї ФОП Гладюк І.І. і ФОП Гладюк Л.Б., які власне є батьками дружини Олександра Козловського – Оксани. А також службових осіб підприємств "Армісет", "Ректан", "Архімагір", "Військсервіс-Волонтер" (монополіст на харчових підрядах Міноборони в 2017-2019 роках), "Ресурс-Сервіс КМ" та "Еко Трейд Юкрейн" (засновницею цієї фірми 2022 року була дружина Козловського Оксана, у подальшому фірму переписали на Тетяну Бубенок).

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Про це розповіли журналісти програми "Наші гроші". Так звані "бізнесмени" робили все, аби фірмам не пред’явили за відсутність товару у визначені строки – вони ретельно приховували факти і кудись дівали скарги від військових частин про неякісні продукти. А частина харчів не потрапляла до військових, хоча за документами "всьо чотко".

Подробиці схеми Козловського та родини

Корупційна схема зародилася ще від 16 березня 2022 року (тобто, це ще навіть з Київщини не вигнали окупантів, як під носом вже крали свої ж) і спокійно функціонувала до 13 червня 2023 року.

У ній фігурують фірми: "Армісет", "Ректан", "Архімагір", "Військ Сервіс-Волонтер", "Ресурс-Сервіс КМ" – вони отримували гроші від Міністерства оборони і у подальшому перераховували кошти фірмі дружини Козловського під назвою "Еко трейд Україна". На рахунки цієї фірми загалом н надійшло 113 млн грн, ще 56 мільйонів перепало тестю і два мільйони – тещі Козловського.

Загалом правоохоронцям вдалось встановити перерахунок у 172 млн грн. У подальшому ці гроші були або зняті з рахунків, або у банкоматах міста Хмельницький. Зокрема, 14 млн грн було знято особисто дружиною Козловського – Оксаною.

Що Козловський накупив на крадені гроші

Олександр Козловський 2023 року придбав автівку Toyota Corolla Cross Hibrid за майже півтора мільйона гривень і одразу зареєстрував її на доньку – студентку Військового інституту Київського Національного Університету ім. Шевченка.

Хоча, за весь період своєї, так би мовити, трудової діяльності донька отримала дохід у 378 тис грн, тобто півтора мільйона на автівку у неї точно не було.

Шикарні апартаменти, перепис майна і земля по всій Україні

Крім цього, у березні 2023 року Олександр Козловський, ймовірно, придбав квартиру у Києві по вул. Композитора Мейтуса, 4а, площею 158 квадратних метрів за 5 мільйонів 850 тисяч гривень, хоча оцінюють такі апартаменти у понад 8 мільйонів.

За даними журналістів, в ній він і жив, а може й живе досі. Цю квартиру облаштували меблями, які купили за гроші з банківської картки тестя Гладюка (це ФОП, який теж замішаний у корупційній схемі).

При цьому слідчі відмічають, що з метою "маскування джерела грошей", квартиру оформлено на такого собі Червінського В.В, який служить на продовольчому складі Сил логістики у Вінницькій області. За даними слідства, офіційно Червінський від 1999 по 2023 роки заробив лише 1 мільйон 950 тисяч гривень.

Також влітку 2023 року Козловський ймовірно придбав 47 земельних ділянок на території Київської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Житомирської, Полтавської областей. Їхня загальна вартість становить 7 мільйонів 710 тисяч гривень. Однак усі права власності поділені між тещею і тестем фігуранта.

Як Козловський намагався заплутати слідство

Слідство відмітило, що Тетяна Бубенок, на яку зараз записано колишню фірму дружини Козловського "Еко трейд Юкрейн", також "супроводжує та фактично здійснює діяльність" не тільки цієї фірми, але й допомагає крутитися ФОПам тестя і тещі. Окрім цього вона займається справами ТОВ "Тандем трейдинг", телефон цієї фірми є власним номером Бубенок. Директор цієї фірми Кондратюк, за даними слідства, є товаришем Козловського.

За останні два роки "Тандем трейдінг" отримав від "Еко трейд Юкрейн" та тестя Козловського 14 млн грн. У листопаді 2023 року фірма взяла участь у приватизації єдиного майнового комплексу Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємств.

Підприємство має у власності будівлю з надбудовою стаціонару первинного, складного протезування та реабілітації площею понад 2500 квадратних метрів, а також господарську будівлю із реабілітаційним відділенням стаціонару. Крім того, у власності підприємства є шість автівок.

Що кажуть в ДБР

Наприкінці листопада до усіх ділків навідалися працівники ДБР. Масштаби розкрадання шокували навіть їх. Це ті самі хлопці, які збували їжу для військових на магазинах та ринках.

Якщо провину доведуть, махінаторам загрожує до 15 років тюрми і конфіскація всього майна. Але головне завдання українського суспільства зараз – не мати коротку пам’ять, ми живемо в епоху Інтернету, а суспільний розголос і контроль народу не дасть корупціонерам відмазатися.

"Пам’ятайте про це, та не забувайте допомагати Збройним Силам, адже відсутністю донатів, ви караєте не корупціонерів, а тих хто на фронті бореться за нашу свободу", - йдеться у сюжеті.

Нагадаємо, сім’ю Гринкевичів – найбільшого постачальника МО, викрили у масштабних розкраданнях коштів, виділених на ЗСУ. Спочаттку у ДБР повідомили, що на хабарі затримали львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Він пропонував $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. Згодом стало відомо, що Гринкевич і його родина причетні до розкрадання понад мільярда гривень.

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