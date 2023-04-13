Замки із багнюки та фірмові танці: в Києві на озеро випустили рожевих фламінго (фото)

В Київському зоопарку розповіли, чим саме годують птахів та чому вони обожнюють каламутну воду.

У Київському зоопарку випустили на озеро рожевих фламінго.

Цими вихідними одні з найбільш яскравих та рідкісних птахів України – рожеві фламінго – вже експонуватимуться на своїх літніх озерних угіддях і їх зможуть побачити всі охочі.

У зоопарку ТСН.ua розповіли, що цього року для рожевих фламінго облаштовано нові зони комфорту із зеленими насадженнями та піщано-глиняними пляжами, а також створено 10 гніздувальних ділянок.

"Все заради благополуччя птахів та нової особливої мети – допомоги птахам в отриманні потомства – минулого року бойові дії відтермінували але не зруйнували наші плани", – розповідають у зоопарку.

Окрім надзвичайної вроди ці пернаті цікаві і своєю поведінкою, що нагадує запальні танці. Серед фірмових рухів – запальне тупцювання у каламуті води з розмахуванням крилами, а також одночасні для всієї зграї ритмічні оберти та рухи шиї голови.

"У наших відвідувачів завжди виникають питання про водяну каламуть та береговий намул, в якому живуть красиві яскраві птахи. Розкриємо вам секрет: ці чарівні істоти не просто полюбляють багнюку, а спеціально її шукають. Адже тільки з неї вони будують справжні "замки" які слугують їм гніздами. Про це вам розкажуть і роз’яснювальні таблички, встановлені біля експозиції", - розповідає сайту ТСН.ua Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

В зоопарку додають, що для фламінго готують особливу страву, яка називається "Чорноморська мішанка", що складається з:

чорноморської дрібної креветки;

подрібненої морської та річкової риби декількох сортів;

м’ясного фаршу;

порізаного відварного яйця;

кукурудзяного борошна, висівок, кількох різних круп;

шести видів свіжих рослинних інгредієнтів.

Ця страва подається птахам з особливою вітамінно- мінеральною присипкою.

Окрім того, європейські колеги передали Київському зоопарку професійний гранульований корм "Фламінго", що прекрасно поєднується з "мішанкою".

Нагадаємо, в одному з сіл під Києвом розгорнулася сімейна драма, жертвою якої ледь на стало немовля. Врятувати дитину допомогла службова вівчарка на прізвисько Грім.

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