Заморозити війну на 4 місяці: експерти пояснили, навіщо Путіну блекаут в Україні

На думку експертів, головна ціль блекауту в Україні - тиск на населення та владу.

Створення росіянами блекауту – це прояв і лютої ненависті, і переслідування іншої цілі.

Про це в коментарі ТСН.ua розповіли військові експерти.

"Ціль дуже проста – занурити українців взимку в холод та голод, - каже військовий експерт Петро Черник. - Росіяни розраховують на те, що українці вийдуть на бунти та будуть тиснути на уряд та президента, щоб останні сідали з Російською Федерацією за стіл переговорів. Все просто. Воєнним шляхом подолати нас не можуть, тому застосовують класичний терор примусу населення до переговорів. Не армії. Вони ніколи нас не розуміли, з часів татаро-монгольської орди. Ми не один народ. Ми – європейці, вони – азіати. Однозначно вони не досягнуть своєї мети, тому що вони не розуміють нас".

Інший експерт, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко так пояснює дії окупантів:

"Давайте подивимось на те, коли почались удари по інфрастурктурі цивільного значення? Саме 10 жовтня, одразу після того, коли було призначено командуючим російським угрупованням окупаційних військ в Україні генерала Суровікіна. Він завжди використовував елемент терору проти цивільного населення як основну тактику та стратегію для переваги. Він використовує ту тактику та стратегію, на якій він навчений. Це не якась тактика в зоні бойових дій, це не маневри, це не хитрощі стратегічного рівня. Це виключно терор проти населення".

За словами Коваленка, сенс знищення інфраструктури – тиск на цивільне населення.

"Росіяни намагаються зробити так, щоб саме населення почало тиснути на владу України. Щоб влада йшла на переговори з російськими окупантами на умовах Росії. Саме тому вони будуть продовжувати здійснювати такі дії, удари по критичній інфраструктурі, поки у них буде така можливість. Але це не вирішує тактичних та стратегічних задач, це не можливість здобути перемоги в зоні бойових дій. Ціль – тиснути", - каже експерт.

До цього Коваленко додає: "За рахунок переговорів їм потрібно заморозити конфлікт на 3-4 місяця або більше. Для того, щоб накопичити сили та розпочати нову хвилю масштабного вторгнення. Навесні, влітку. Зараз в них не вистачає сил та засобів, щоб тримати оборону, не кажучи вже про наступ. Така стратегія".

Масовані ракетні удари в жовтні-листопаді: що відомо

У понеділок, 10 жовтня, Російська Федерація завдала масованих ракетних ударів по території України. Сталося влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж.

Було частково порушено електропостачання у 15 областях: Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Харківська, Сумська, Тернопільська та у м. Київ.

Внаслідок ворожих атак загинуло 11 осіб, травмовано – 89. Усього пошкоджено 117 об’єктів, з них - 35 житлових будинків.

Жителі столиці 17 жовтня прокинулися від вибухів, які пролунали в центрі міста після оголошення повітряної тривоги. Пізніше мер столиці Віталій Кличко повідомив про атаку Шевченківського району ворожими дронами-камікадзе, внаслідок чого стався вибух в житловому будинку. Як наслідок, за попередніми даними, під завалами столичного будинку загинуло четверо людей, серед яких молоде подружжя, яке чекало на народження дитини. За даними ДСНС, 19 людей вдалося врятувати.

Загалом по Україні за ранок Повітряні сили знищили 37 із 43 дронів, випущених Росією. Усі безпілотники летіли з півдня. Такі уточнені дані в ефірі телемарафону оприлюднив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Окрім дронів, після 13-ї години дня Росія атакувала ракетами територію України. Проте, усі ракети, які летіли на Київ, збили, повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Російські терористи у середу, 23 листопада, випустили по Україні 70 ракет та 5 ударних безпілотників "Ланцет". Українська ППО збила 51 ракету та всі дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Ракети Росія випустила по Україні з літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

"Пуски здійснено із 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ збили 51 ракету та 5 ударних безпілотників типу "Ланцет".

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