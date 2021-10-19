Замовили дрова і натрапили на шахраїв: під Києвом люди залишилися мерзнути та ще й без грошей (відео)

Замовили дрова і натрапили на шахраїв: під Києвом люди залишилися мерзнути та ще й без грошей (відео)

Четверо мешканців Київщини вже написали заяви до поліції.

Замовляли дрова та натрапили на шахраїв. Люди ще місяць тому оплатили товар, але лишилися мерзнути, та ще й без грошей. Інцидент стався у місті Переяслав.

Четверо мешканців Київщини вже написали заяви до поліції.

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"Сніданок" поїхав до Переяслава, щоб поспілкуватися з постраждалими, а також вийшов на зв'язок із ділками. Що вони сказали і чи можливо себе убезпечити від таких випадків, коли оплачуєте будь-який товар наперед, дивіться у сюжеті "Сніданку з 1+1" за 19 жовтня.

Мешканка Переяслава Олена раніше замовляла дрова у лісгоспі, зазвичай, у знайомих лісників. Але цього разу вирішила зекономити, бо зарплата невисока (жінка працює продавчинею на місцевому ринку – ред.). Жінка знайшла оголошення в Інтернеті. Замовила цілу машину дров, щоб вистачило на всю зиму. Заплатила 4200 грн.

"За півтори години подзвонили, сказали, що ми вже загружаємся, що зараз скинуть рахунок . Аби я переказала гроші, бо там щось з бухгалтерією. Я кажу, почекайте - ми зараз приїдемо, розрахуємося з бухгалтерією, подивимося на відвантаження дров, бо, кажу, я ж не знаю, що ви там мені нагрузили, чи ви правильно, чи ви тирси насипали там", - розповідає Олена.

Словом, багато відмовок та поспіх зіграли свою роль і жінка оплатила замовлення. Псевдоторговці отримали своє, а Олена залишилася і без дров, і без грошей.

Жінка каже, що почала телефонувати, але абонент або не відповідає, або просто скидає, чи відключився, чи зайнято.

"Сніданок" теж зателефонував псевдоторговцям, нібито теж за товаром.

"Я тут інформацію про вас шукала в інтернеті і написано, що ви шахраї, і не довозите людям дрова", - каже журналістка "Сніданку".

На що почула у відповідь: "Знаєте, як буває, коли комусь щось наснилося, і люди, може, таке щось залишали в інтернеті".

Продавцю повідомили, що чотири людини вже написали заяви до поліції. Але співрозмовник дуже спокійний і каже, що просто забув і обіцяє дрова довезти.

Адвокат Лаврентій Царук каже, що- шахраїв із кожним днем усе більше. І все тому, що в Україні електронну комерцію держава не контролює.

"У нас цей продаж в Інтернеті відбувається так, ніби люди в темній кімнаті ловлять чорну кішку. Покупців абсолютно незахищені, і це як лотерея - прийде тобі товар чи ні. Тому не довіряйте, а перевіряйте. А найкраще - сплачуйте за товар після того, як його отримали. Адже якщо ви перерахували кошти наперед і натрапили на шахраїв, повернути гроші можна лише через суд", - каже Царук.

Шахрайство на дровах: як не потрапити на гачок

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