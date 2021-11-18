Замовникам замаху на вбивство міністра агрополітики Лещенка загрожує довічне

За словами очільника Нацполіції Клименка, правоохоронці дізналися про замах на вбивство міністра кілька місяців тому.

За замах на вбивство чинного міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка затримали двох осіб, яким висунили підозру за 4 статтями. Замовникам загрожує довічне позбавлення волі.

Про це під час брифінгу 18 листопада повідомив голова МВС Денис Монастирський.

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Як зазначив Монастирський, статті, за якими пізніше оголосять підозру замовникам - є особливо тяжкими, у зв'язку з чим їм загрожує довічне ув'язнення.

"Кілька місяців тому (дізналися про замах - ред.). Ми працювали в тісній співпраці з Офісом генерального прокурора. Те, що ви побачили, це лише невеличкий фрагмент тієї доказової бази, яка зібрана на сьогоднішній день... Ці злочинці вже ніколи не зможуть, у найближчий час, вийти на свободу. Основним замовником був громадянин США", - розповів начальник Національної поліції Ігор Клименко.

Він зауважив, що усім підозрюваним - і громадянам України, і громадянину США - пред'явлені підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу: викрадення, вимагання, нанесення тяжких тілесних ушкоджень та замах на вбивство. Наразі вони поміщені до камери ізолятора тимчасового тримання.

В Офісі генпрокурора уточнили, наразі громадянину США та його довіреній особі повідомлено про підозру у замаху на вбивство, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, викрадення людини та вимагання. Йдеться про статті: ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27, п.п. 6, 11, 12 ч.2 ст. 115; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146; ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 КК України. Нині вирішуються питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Як повідомляли раніше, українка і громадянин США, які готували замах на міністра агрополітики Романа Лещенка, "замовляли" кілеру ще одну жертву.