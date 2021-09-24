Доньку полтавських депутатів "замовив" хлопець, який жорстоко пошматував ножем подругу полонянки

Розв'язка цієї історії виявилася ще більш несподіваною, ніж здавалося спочатку.

На Полтавщині невідомі просто посеред траси викрали доньку місцевих депутатів, яка їхала на навчання до Києва. Дівчину понад 2 тижні тримали у заручницях, а від її батьків вимагали переказати 470 тисяч доларів у біткоїнах. Ті вирішили звернутися до правоохоронців.

Про те, що було далі і ким виявився організатор викрадення - 24 вересня йдеться в сюжеты ТСН.19:30.

Звільнена із заручників, досі не може оговтатися од шоку, і воліла б швидше забути пережите.

"Найжахливіші дні були. Нікому не побажаю пережити. Чесно, навіть були думки що це - розіграш", - зізнається потерпіла Віта Кириченко.

Усе розпочалося наприкінці серпня – студентка вирушила із Полтави до Києва на навчання. Дівчина їхала із Полтави до Києва одна, за кермом автомобіля. На трасі її підрізає автомобіль, змушує зупинитися. Звідти вибігають двоє чоловіків і витягають її із салона.

"Чесно, я не знаю, як я впоралася з машиною, не врізалась нікуди. Нахабно підрізали, витягли, а далі - як в якомусь тумані", - пригадує події того дня дівчина.

Віта знепритомніла і оговталась вже за кілька годин у чужій квартирі.

Я отямилась на ліжку. Була зв'язана скотчем: ноги-руки. Потім вони мене розв'язали, перенесли до батареї", - розповідає Віта.

І поки вона намагалася зрозуміти – чому і хто її викрав – її батькам – депутатам полтавської обласної ради та полтавської районної ради, почали надходити повідомлення.

"Через якийсь час на наші телефони прийшла смс-ка з текстом "якщо хочете побачити кохану людину - зв'яжіться у Telegram- каналі", - розповідає мати потерпілої Тетяна Кириченко.

А у месенжері вимагали викуп– пів мільйона доларів, але біткоїнами. Хоч зловмисники вимагали не звертатися до правоохоронців, а щоб залякати батьків сильніше - надсилали фото і відео доньки, прикутої кайданками, вони все ж пішли до СБУ.

"Психологічно, звичайно, вони тиснули. Пишуть "Ви спите? А дочка ваша спить стоячи", - продовжує Тетяна Кириченко.

Жінка каже: розповідати будь-кому про те що сталося не мала права, натомість і до сьогодні міркує про версії викрадення її доньки.

"Ми не мали права нікому нічого говорити, бо ми не могли знати джерело - звідки це. У нас було мільйон версій. В основному - це конкуренти бізнесу і політика", - зізнається жінка.

Тим часом Віта навіть не розуміла у якому вона місті.

Була серед будинків якихось, розумію, що навіть не в Полтаві. Найстрашніше було - я переживала, що вони мене якось зачіпатимуть, будуть знущатися", - говорить Віта.

Дівчина каже: тиснули більше не фізично, а психологічно.

"Це такі паскудні речі - те, що вони розповідали, говорили про маму, тата - що з ними далі буде", - продовжує вона.

Для зв’язку із батьками дівчини зловмисники використовували засоби конспірації – це ускладнювало роботу силовикам. Утім викрити викрадачів таки вдалося - за два із половиною тижні.

"Чесно, я не сподівалася, що це все закінчиться і батьки мене знайдуть. Я, коли приїхала додому - не могла стримувати емоцій і сліз, коли батьків побачила. Це жахливо", - розповіла полонянка.

Одного із викрадачів затримали, але 20-річний підозрюваний у організації злочину, як виявилось, вже і так сидів в СІЗО.

За словами речниці СБУ в Полтавській області Інни Усової, цю схему організував чоловік, який наразі перебуває за ґратами. Його підозрюють в умисному вбивстві з особливою жорстокістю.

Новини України: ким виявився організатор викрадення доньки депутатів в Полтавській області

Гучне вбивство сталося 2 роки тому. У київській квартирі виявили тіло 18-річної студентки. Слідчі підозрюють: ровесник, якому вона подобалась, жорстоко зарізав її, а потім втік. Його затримали, і увесь цей час справа ще в суді. Виявилося що вбита тоді Анастасія – це подруга дитинства теперішньої жертви підозрюваного - Віти. Чи пов'язані ці два злочини і про мотиви підозрюваного - слідчі воліють мовчати.

"Чесно - це просто шок був. Я цього Юру особисто ніколи в житті не бачила. Він сказав, що це було просто нерозділене кохання. Хоча, про що йде мова, якщо ми в житті не знайомі. Людина сидить в СІЗО за вбивство і таку аферу провернула. Це в голові укладається?" - говорить Віта.

В СБУ зазначають, що через мережу інтернет він знайшов виконавця викрадення і пообіцяв йому за його роботу 100 тисяч доларів США.

Наразі виконавця злочину вже запроторили за грати на час слідства, організатору до статті "вбивство" додалося ще кілька тяжких. Але батьки дівчини певні – 20-річний хлопець, який сидить у СІЗО, теж міг діяти на чиєсь замовлення.

Читайте також:

Викрадали людей та вибивали вигадані борги: в Одеській області затримали банду (відео)

(відео) У США знайшли дівчинку, яку "викрав батько" 14 років тому: дитина завжди сумувала за матір’ю (фото)

14 років тому: дитина завжди сумувала за матір’ю (фото) Витягнув з візочка і зник: у Запоріжжі поліція розшукує чоловіка, який викрав однорічну дитину

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання