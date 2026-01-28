У Києві котів замуровують живцем / © pexels.com

У Києві волонтери-зоозахисники повідомляють, що через вказівку комунальників у підвалах житлових будинків у Дніпровському районі гинуть коти. За словами активістів, керівництво ЖРЕО-402 розпорядилося замурувати всі продухи, які є у підвалах будинків.

Саме в цих приміщеннях безпритульні коти ховаються від холодів. Через заблоковані виходи тварини опиняються у пастках і помирають від спраги та голоду. У мережі публікують фото загиблих тварин та вимагають розголосу.

Комунальникам нагадують: безпритульні коти визнані частиною екосистеми Києва, і блокування їх у підвалах є неприпустимим.

«Я розумію, не підготувались до зими, я розумію що всі переживають за труби. Але ж можна повісити об’яви, і попередити волонтерів і не байдужих людей, потрібно потратити 5-10 хвилин щоб перевірити ці підвали», — написала у волонтерка Jane Evirol.

Що кажуть комунальники?

У ЖРЕО-402 відкидають усі звинувачення. Там підтверджують, що через велику кількість аварій працівники задіяні на об’єктах, проте запевняють, що розпоряджень замуровувати продухи не давали.

У приймальні дільниці №402 для ТСН.ua повідомили: «Такого розпорядження немає і ми абсолютно нічого не замуровуємо. Ми знаємо, що у підвал потрібен доступ. Але трапляються випадки, коли, ймовірно, сам мешканці закривають продухи, щоб у підвалі не замерзли труби. Навіть був випадок, коли мешканці між собою сперечалися чи потрібно так робити. Але ми зі свого боку не давали вказівок, щоб замуровували продухи до підвалів».

Реакція правоохоронців

Волонтери закликають киян викликати поліцію, якщо вони стали свідками замурування тварин у підвалах, адже це підпадає під статтю про жорстоке поводження з тваринами.

Водночас у поліції Києва повідомили, що за останні два тижні жодних офіційних заяв від мешканців чи волонтерів щодо адрес, які фігурують у соцмережах, до них не надходило.

У поліції додають, що відреагують за фактом публікації в мережі Інтернет.

Відключення світла: що у інших районах

Закривати продухи у підвалах радить Максим Бахматов, голова Деснянської РДА. На свої сторінці у соціальній мережі, він написав, що потрібно робити, щоб запобігти замерзанню труб у підвалах, якщо мороз буде мінус 15 градусів.

Серед порад, які він дає людям, посадовець вказує, що потрібно закривати продухи, але при цьому радить обігрівати підвали.

«Закрити продухи та щілини. 90% промерзань — через протяги. Закрити вентиляційні отвори на зиму. Заклеїти щілини монтажною піною. Двері в підвал мають щільно зачинятись», — написав Максим Бахматов.

Мешканці вже просять робити це більш ретельніше і людяніше по відношенню до вуличних котів.

«ЖЕК 302 закриває повністю всі вентиляційні отвори у підвали, але у підвалах проживають дворові коти роками! Будь ласка майте людяність не закривайте всі отвори, куди їм діватися при — 20? Кіт замерзає за 3 години. Зоставте хоча б декілька на будинок. Ніхто ж навіть не перевіряє чи вони є там всередині», — написала киянка Людмила під дописом голови району.