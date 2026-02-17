"Занедбані" дороги та ожеледиця: у Києві хочуть покарати комунальників через погане прибирання

У Києві судитимуть комунальників за неприбрані дороги

У Києві 9 посадовців комунальних підприємств отримали підозри через неналежне чищення доріг та тротуарів від снігу та льоду. Службова недбалість керівників шляхо-експлуатаційних підприємств призвела до травматизму серед містян.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Травматична статистика: сотні дітей та госпіталізації

Ця зима виявилася вкрай важкою для киян. Через ожеледицю, яку вчасно не обробили реагентами, тисячі людей опинилися в лікарнях.

За даними прокуратури:

Понад 6 000 громадян звернулися до медиків із травмами різного ступеня тяжкості.

Понад 300 постраждалих — діти.

Більше ніж 1 000 осіб довелося госпіталізувати для проведення операцій та тривалого лікування.

Службова недбалість та підозри

Слідство встановило, що причиною масових травмувань стала неналежна обробка тротуарів та доріг засобами проти ожеледиці. Керівники шляхо-експлуатаційних управлінь (ШЕУ) не забезпечили вчасне реагування на погодні умови.

Як наслідок, дев'ятьом посадовцям комунальних підприємств офіційно повідомлено про підозри у службовій недбалості. Наразі триває розслідування, яке має встановити ступінь відповідальності кожного з фігурантів.

Правоохоронці наголошують, що обов'язок комунальних служб — забезпечувати безпечне пересування містом, а ігнорування цих норм несе за собою пряму кримінальну відповідальність.

