Занедужав після смерті подруги: в американському зоопарку помер найстаріший у світі самець горили Оззі

Причина смерті наразі невідома.

В американському зоопарку пішов із життя найстаріший у світі самець горили. Оззі був справжньою живою легендою не лише тому, що дожив до літнього віку, а й тому що він став першою горилою у світі, яка добровільно брала участь у вимірюванні артеріального тиску.

Про це 26 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Оззі був 61 рік. Причина смерті наразі невідома. Але примату почало гіршати від минулого тижня після того, як його співмешканку, з якою вони були разом 15 років присипили через стан здоров'я. В Оззі значно знизився апетит. Довелося навіть звертатися за допомогою до ветеринарів. Але ті не змогли зарадити лихові. У звіринці Атланти повідомили - хоча смерть примата була очікуваною, але стала нищівною втратою для них. Після смерті в нього лишилися онуки, діти й навіть правнуки, які живуть у різних зоопарках Штатів та Канади.

В американському зоопарку помер найстаріший у світі самець горили | Новини світу

Нагадаємо:

Єдиній в Україні горилі Тоні, який мешкає в Київському зоопарку, 8 серпня минулого року виповнилося 47 років. Вік поважний, бо в середньому такі примати живуть до 50. Привезли Тоні з Німеччини понад 20 років тому. Відтоді він найцінніший примат столичного зоопарку.

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