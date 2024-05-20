Заново вчився говорити, писати і ходити: як поліцейський вижив після надтяжких травм і яку пораду він дав пораненим

42-річний Олександр Ємець заново вчився говорити, писати і робити перші кроки. Тепер у поліції відповідає за аналітику та ділиться досвідом із молодшими колегами. Чоловік у жовтні 2022 року він дістав надтяжкі поранення під час розмінування Харківщини. Усе його тіло посікло скалками. Кілька в голові лишаються і досі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

"Сумніви були постійні в медиків про те, чи він виживе, щоб ви розуміли на скільки це було важко", - каже керівниця лікарні МВС на Рівненщині Лариса Яніцька.

Олександр Ємець під час реабілітації

42-річний Олександр працює у поліції 15 років. Майор Ємець був заступником керівника вибухотехнічної служби області, як почалося повномасштабне вторгнення росіян. Згадує перші обстріли Рівного.

"Це був прильот ракети, це був перший виїзд наш, бойовий скажем так", - каже він.

Згодом з колегами рушили розміновувати від російських снарядів Київщину. Потім - Харківщину, всипану смертоносними мінами. Саме ця ротація поділила життя Олександра на "до" та "після". Все трапилося 4 жовтня під час розмінування.

"Це був вибух міни протипіхотної", - згадує вибухотехнік.

Двоє людей поранено, ще двоє загинуло. Серед них і керівник Ємця – головний вибухотехнік Рівненщини підполковник Олександр Мамчур. Саме ТСН він давав одне з останніх мирних інтерв'ю, коли з колегами перевіряли школи після серії повідомлень про замінування.

Зо тиждень Олександр Ємець був непритомний у критичному стані.

"У мене є уламки зараз в голові, є ще в нозі уламок, він остався", - каже вибухотехнік.

Майор Ємець боровся за життя. Спершу його скерували на реабілітацію до Угорщини. Потому повернувся на Рівненщину. Заново вчився не лише ходити, а навіть говорити.

"Імена дітей забував, писали, читали, говорили все повністю, все спочатку", - каже Олександр Ємець.

І завдяки своїй наполегливості, допомозі медиків і важливо, каже, підтримці дружини, Олександр повернувся на роботу в поліцію.

Олександр Ємець на роботі

Нині в Олександра посада цивільна, бо поранення все ж дається взнаки, а поліцейські нормативи передбачають серйозну фізпідготовку. Він зокрема працює з документацією. Та роботу над собою і реабілітацію Олександр не припиняє.

Усім пораненим Олександр готовий дати лише одну, але найголовнішу пораду – ніколи не здаватися і вірити в себе.

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Нагадаємо, історія неймовірного порятунку захисника України.

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