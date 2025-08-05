Занурять у морок і холод: експерт пояснив, що загрожує Києву, Харкову та Сумам

Експерт розповів, які українські міста під загрозою / © ТСН.ua

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Росія може посилити повітряні удари на об’єкти критичної інфраструктури України вже на початку опалювального сезону та під час його проходження. Таку думку висловив Денис Ярославський, керівник розвідувального підрозділу ЗСУ.

«Ворог діє як терорист і розуміє: стратегічно знищити місто, умовно Харків, можна лише через повне знеструмлення. До цього має бути готова й влада», — зауважує Ярославський.

Росія не припиняє бити по енергетиці

ТСН.ua з’ясовував, чи дійсно існує така загроза і як протидіяти намаганням супротивника.

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На думку Олега Попенка, експерта у сфері ЖКГ, росіяни стовідсотково будуть продовжувати бити по критичній інфраструктурі України під час майбутнього опалювального сезону.

«РФ не припиняла це робити, вони й зараз завдають повітряних ударів по нашій енергетиці, використовуючи масовані дронові атаки. Росіяни атакують нашу газову інфраструктуру на заході та у центрі країни, енергетичну інфраструктуру по всій Україні, а також продовжують атакувати енергетичні об’єкти у найбільш вразливих прифронтових регіонах. Там такі удари найболючіші», — розповідає Олег Попенко.

Путін хоче залишити Сумщину без світла

Експерт зауважує, що у Сумській області за останній місяць декілька разів фіксувалися масштабні відключення електроенергії.

«Це відбувається через те, що росіяни прицільно б’ють по енергетичній інфраструктурі. Офіційно нам не кажуть про місця прильотів, але судячи по результатам цих влучань, я можу стверджувати, що це були влучання саме по трансформаторним підстанціям. До цього повідомлялося про влучання по Сумській та Шосткинській ТЕЦ. А це єдині джерела генерації електроенергії в області. У Міненерго навіть проводили нараду по енергозабезпеченню у Сумської області, що опосередковано підтверджує не лише влучання, а й величезні проблеми, які є у регіоні з енергозабезпеченням», — каже Олег Попенко.

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Що на Херсонщині та Миколаївщині

На його думку, росіяни роблять все аби люди залишали свої домівки, бо з настанням холодів жити без електроенергії буде в край складно. Їхня мета — зробити місто порожнім аби швидше захопити.

«Схожим атакам піддаються енергетичні об’єкти у Херсонській та Миколаївській областях. На Херсонщині буквально декілька днів тому було чергове влучання і близько 20 тисяч людей залишилися без електроенергії. Нагадаю, що Херсонська область страждала від атак росіян ще у минулий опалювальний сезон. У самому Херсоні не було світла понад тиждень. До речі, росіяни завдавали повітряних ударів не лише по генерації, а й по трансформаторних підстанціях об’єктів Укренерго та обленерго. Тому судячи по тому, що відбувається зараз, росіяни „готують“ Херсонську та Миколаївську області до дуже складної зими», — зауважує Олег Попенко.

Темінь для Одеси і Харкова

Експерт додає, що величезні проблеми в Одеській області. Там росіяни використовуючи рої дронів гатять не лише по припортовій інфраструктурі, а й по об’єктах розподілу та передачі електроенергії.

«Влітку такі удари є менш відчутними, а от у осінньо-зимовий період Росія буде посилювати ці атаки, вони можуть почати масово вибивати ці об’єкти. Мета дуже проста — холод та паніка. У РФ вважають, що блекаути у містах спровокують масовий від’їзд жителів. А це — лише їм на руку», — каже експерт.

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До цього Попенко додає, що у Харкові, через коротку відстань до ворога, існують величезні проблеми з забезпеченням генерації. Об’єкти, які забезпечували регіон електроенергією — Зміївська ТЕЦ та інші, зруйновані.

«Харків забезпечується електроенергію за рахунок її передачі від атомних станцій. Росіяни це чудово розуміють, тому вибивають трансформаторні підстанції у місті, а це призведе до серйозних проблем з забезпеченням електроенергією взимку. І це незважаючи на те, що у Харкові проведено колосальну роботу — відкрили купу об’єктів з невеликою генерацією, але для величезного міста цього буде замало. Тому у разі посилення російських атак, місто підпадає у зону довгострокових відключень, а це загрожує затяжним блекаутом», — попереджає Олег Попенко.

Одночасний удар по всіх підстанціях

Є проблеми з електроенергією і в Запорізькій області та й у самому Запоріжжі. Там росіяни, як у випадку з Харковом та Сумами, можуть завдавати ударів дронами та керованими авіабомбами.

«Такі удари завдавалися по прифронтових містах і у попередні опалювальні сезони. Росіяни били по трансформаторних підстанціях обленерго — системі розподілу електроенергії, а також вибивали їх безпосередньо на території міста. Наприклад, у Харкові Росія атакувала одночасно всі трансформаторні підстанції, зануривши місто у темінь. Звісно, що підстанції можна відновити, але це не означає, що всі вони будуть функціонувати. Тому є величезна загроза повторення таких масованих ударів цієї осені для Запоріжжя, Харкова, Миколаєва, Сум, Херсону», — розповідає Попенко.

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Загроза від ударів по трансформаторних підстанціях від АЕС

Він додає, що у центральних регіонах України росіяни можуть бити по об’єктах Укренерго, що вже було у 2022, 2023 та 2024 роках.

«Все це призводило до масових відключень електроенергії не лише в якихось конкретних регіонах, а умовно пів України відрізалося від електропостачання. Наприклад, якщо забезпечення електроенергією йде від Південно-Української АЕС, то практика минулих років показує, якщо росіяни будуть цілеспрямовано бити по трансформаторних підстанціях, то це призведе до відключень у 6-7 областях країни», — пояснює експерт.

Комбіновані атаки РФ несуть важкі наслідки

Олег Попенко підкреслює, що цю проблему ми не можемо вирішити виключно за рахунок ППО.

«Навіть якщо ми встановимо по 20 батарей ППО біля кожної атомної станції — це не вирішить питання, щоб стовідсотково зупинити 200-300 „Шахедів“. На жаль, практика показує, що як би не були захищеними наші енергетичні об’єкти або об’єкти критичної інфраструктури, три сотні дронів на додачу з „Калібрами“ та „Іскандерами“ виводять з ладу великий інфраструктурний об’єкт, а на відновлення такої підстанції потрібно дуже багато часу», — каже Олег Попенко.

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Через що Київ може залишитися у пітьмі

Київ та столичний регіон, на думку експерта, і до війни мали проблеми з електропостачанням.

«Під час холодної зими відключення електроенергії на Київщині і до війни відбувалися регулярно — горіли трансформаторні підстанції. Все тому, що кількість об’єктів, які під’єднані до них в рази більша, ніж вони розраховані», — пояснює фахівець.

Та зауважує, що у Києві ситуація не краща, буквально на тижні сталася пожежа на трансформаторній підстанції і частина Оболонського району залишилася без світла. Теж саме було на трансформаторній підстанції у Шевченківському та у інших районах.

«У Києві з цим великі проблеми. Так, в столиці більше ППО, але це не означає, що ворог не вирішить вибити трансформаторну підстанцію, яка передає електроенергію до столиці від Рівненської АЕС, щоб занурити місто у темінь у листопаді чи грудні», — каже Олег Попенко.

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Експерт додає, що під час війни таке вже траплялося і Київ лишався деякий час без світла або його давали по графіку.

«Зараз до цього додалася інша проблема — росіяни зруйнували генерацію у Київській області — Трипільську ТЕС. Вона зруйнована і фактично не функціонує. А ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ТЕЦ-4 постійно знаходяться під обстрілами росіян. Зрозуміло, що Київ більш захищений, але це не означає, що його вдасться стовідсотково захистити під час опалювального сезону», — зауважує Олег Попенко.

Що може залишити Львів без світла?

За словами експерта, Львів та область теж має проблеми схожі з київськими — перенавантаження мережі у системі розподілу електроенергії. Це відбувається через перенесення бізнесу у західний регіон і великі масштаби житлового будівництва у Львівській області.

«Місцеве обленерго нічого не робить, щоб розширити або розвинути можливості системи розподілу електроенергії. Тому на Львівщині є певні проблеми. До речі, на заході України є проблема і з забезпеченням електроенергії, бо кількість об’єктів споживання постійно зростає, а забезпечити нею усіх буде складно. Це не пов’язано з обстрілами, але напряму пов’язано з впливом війни», — пояснює Олег Попенко.

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Що допоможе пережити зиму

Експерт додає, щоб протидіяти терористичним атакам росіян на об’єктах критичної інфраструктури, потрібно передусім посилювати потужності ППО.

«Війна показала — забагато ППО не буває, чим більше буде протиповітряної та протиракетної оборони, тим краще. Також нам потрібно збільшувати потужності з генерації електроенергії і запроваджувати її розбудову по території усієї країни. Збільшувати можливості з передачі електроенергії, бо ми маємо величезні проблеми з мережами. Вони, звісно, були і до війни, але, на жаль, до цього часу нічого не зроблено, щоб ці можливості розширити. Гадаю, що це має бути програма державного масштабу. Система має бути гнучкою: щоб у разі ворожих влучань перемикатися на інші мережі. Зараз у певних регіонах така можливість є, але вона досить обмежена», — підсумовує Олег Попенко.

Дата публікації 12:14, 23.07.25 Кількість переглядів 14 Суми залишились без світла і води після атаки "Шахедів"! Є поранені!