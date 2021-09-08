Запах плісняви та фекалій: у Миколаєві скаржаться на питну воду з кранів

Запах плісняви та фекалій: у Миколаєві скаржаться на питну воду з кранів

Своєю чергою, у водоканалі запевняють, що вода — безпечна для споживання.

Вода із запахом плісняви та фекалій — у Миколаєві містяни скаржаться на питну воду з кранів. Кажуть, що неприємний запах і присмак з'явився тиждень тому. Люди не можуть її пити. Дехто скаржиться на кишкові розлади після вживання цієї води. У водоканалі ж переконують, що за якістю вода добра.

Чому ж миколаївська вода має запах та смак плісняви і чи загрожує це здоров'ю, йдеться 8 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Із кранів у квартирі пані Валентини тхне уже тиждень. А ще вода стала масною і зі специфічним смаком. Поки не відчули запах – цю воду вживали, хоча і кипяченою, – і потруїлися.

Також читайте У Львівській області за борди із адресами боржників оштрафували чиновників "Стрийводоканалу" і міськради

В Олександра з іншого району Миколаєва та його дружини теж почалися шлункові розлади. Тільки після цього зрозуміли, що з водою щось не те.

У соцмережах таких скарг на воду з усіх районів міста тисячІ. Домашні фільтри просто не витримують.

"Від нашої води отруїтися неможливо. У ній немає бактереологіі, яка викликає будь-які захворювання", — запевняє своєю чергою директор "Миколаївводоканалу" Борис Дуденко.

Мовляв, щогодини відбирають проби питної води і показують результати. Запах та присмак плісняви, визнають, дійсно є. Бо Дніпро, з якого беруть воду, саме зараз цвіте синьо-зеленими водоростями.

"Запах водорослів на жаль, не можуть прибрати очисні споруди, але він не впливає ні на хімічний склад, ні на бактереологічний склад води. Водоканал локально зараз робить промивку мереж. Плюс ми скидаємо застійну воду, в якій утворюються ці запахи", — розповідає Дуденко.

Новини України: у Миколаєві скаржаться на питну воду із запахом плісняви та фекалій

Звідси напувають два великі міські райони. Чим — демонструє керівник помпувальних станцій. Лаборант при нас перевіряє, чи достатньо хлор знезаразив воду.

Утім, у Держспоживслужбі кажуть, що з понад 170 аналізів води у серпні — 12 були із перевищенням бактерій.

"Тиждень вже вода йде ось такої поганої якості. Нехай водоканал робить перерахунок", — вимагає жителька Миколаєва.

Перерахунок передбачений, але треба аби водоканалівці склали акти-претензії. Тож, юристи радять містянам скаржитися не лише у соцмережах. І хоч це дуже не просто, але домогтися, аби комунальники приїхали до них додому і відібрали проби.

Нагадаємо, що у Житомирі водоканал зливав нечистоти в Тетерів.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання