Запалили пічку, яка була несправна: подробиці загибелі молодого подружжя в Стрию

Газовики заявляють про порушення, а поліція відкрила кримінальну справу.

На Львівщині без ознак життя знайшли подружжя - 23 річну жінку та 28 річного чоловіка. Молода пара винайняла подобово квартиру у Стрию, а зранку, коли мали виселитися, власниця помешкання застала їх уже мертвими.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Квартира розташована на другому поверсі, її пара винайняла на день. Ключ мали лишити власниці в обумовленому місці, але господиня його там не знайшла. Тому відчинила помешкання своїм ключем і застала там неживе подружжя.

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Власниця квартири телефоном розповіла ТСН, пара винаймала помешкання вдруге, у квартирі був конвектор та пічка, але нею - запевняє власниця, вона просила не користуватися. Наголошувала на цьому.

«Мені дочка зробила укол, я ледве дихаю, нічого не можу говорити, мені дуже погано. Там ніколи ніхто ту пічку не вмикав, там написано було: пічка не працює. Конвектор легенько собі грів ту хату, вони в мене вже були», - розповідає жінка.

Працівники газової служби, яких викликали на місце, відключили газопостачання до квартири. Кажуть, трагедія сталася через порушення правил безпеки, пічка була облаштована з порушеннями. І коли вони прибули, ще була тепла. Тобто, орендарі її таки топили. Конвектор, до речі, теж був встановлений самовільно.

«Було самовільно встановлено газовий прилад- конвектор - підключено в димохід кафельної печі, шо суворо заборонеється. На печі був встановлений шифер, Що заборонено правилами безпеки систем газопостачання», - каже начальник стрийського відділення "Львівгазу" Олександр Пастух.

Відомо, що подружжя проживало неподалік Стрия в одному з сіл. У них залишилася однорічна дитина. Поліція відкрила кримінальне провадження з поміткою нещасний випадок. Газовики вкотре рекомендують, купити сигналізатори чадного газу, коштують вони кількасот гривень, але можуть вберегти життя.

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