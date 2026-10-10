“Запас мінімум на 2-3 удари”: Росія може повторити масовану атаку, Жданов попередив про небезпеку

Олег Жданов / © ТСН

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Росія може повторити масований удар по Україні, оскільки має запас ракет для нових атак.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua розповів, скільки часу РФ може знадобитися для підготовки наступного удару.

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Чи використала Росія весь запас ракет

За словами Олега Жданова, Росія накопичувала ракети протягом місяця, тому наразі має запас для нових масованих атак.

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“Я думаю, що повторити можуть, бо вони накопичували цілий місяць і загалом у них є запас як мінімум на 2-3 такі удари”, — розповів Олег Жданов.

Він зазначив, що для підготовки нового удару Росії може знадобитися лише кілька днів.

“Інтервал для підготовки повторного удару десь 3-4 доби”, — попередив військовий експерт.

Коли Росія завдала останнього масованого удару

Останній масований удар Росія завдала по Україні в ніч проти 7 жовтня. РФ здійснила комбінований ракетно-дроновий удар.

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Перед цим Росія витримала місяць паузи між масованими атаками. Під час удару ворог випустив близько 75 ракет і понад 130 ударних дронів у день народження російського президента Володимира Путіна, якому виповнилося 74 роки.

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