Запеклі бої за Авдіївку – чи вдасться РФ окупувати місто та яка там ситуація

Що відбувається на одній із найгарячіших ділянок фронту на Донеччині.

Окупаційні війська Росії продовжують штурмувати Авдіївку на Донеччині у спробах повністю оточити місто. Ворог просувається поблизу міста.

Росіяни мають на меті відрізати українські сили на Авдіївському коксохімічному заводі та перерізати українську магістраль наземного зв’язку, що веде до міста. Таким чином росіяни намагаються оточити населений пункт.

ТСН.ua зібрав останні новини про бої за місто.

Окупанти просуваються

В останньому звіті аналітики Інституту вивчення війни ISW зазначили, що окупаційні війська просунулися у південній частині Авдіївки та продовжили наступ у північній частині міста.

Геолокаційні кадри за 9 лютого, показують, що окупанти нещодавно просунулися вулицями Чернишевського, Спортивною та Соборною на півдні Авдіївки.

Російське джерело стверджувало, що російські сили наступали з району ресторану "Царська охота" на південному сході Авдіївки.

Російські мілблогери також стверджували, що війська РФ займають позиції приблизно за 700 метрів від передбачуваної основної наземної лінії зв’язку України (GLOC) в Авдіївці вздовж вулиці Грушевського, що значною мірою узгоджується з оцінкою ISW щодо просування Росії в цьому районі.

Війська РФ навколо Авдіївки станом на 11 лютого 2024 року / Фото: Deepstate map

Де тривають бої

В ISW, посилаючись на українські та російські джерела, інформують, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Кераміка, Новобахмутівки, Степового та Очеретиного; біля Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки; на південний захід від Авдіївки біля Сіверного, Тоненького, Первомайського та Невельського.

Чи є ризик захоплення Авдіївки – що кажуть у ЗСУ

Як зазначив командир 47-ї ОМБр Дмитро Рюмшин, окупанти не можуть оточити чи захопити Авдіївку, поки в українських військових є сили та засоби тримати оборону.

"Зараз м’ясними хвилями вони вже не пробують закидувати, тому що в них вже немає тих м’ясних хвиль. Вони періодично намагаються малими групами промацувати нашу оборону, перед цим попрацювати авіацією. Неаші воїни стійко стоять на визначених позиціях. Вони намагаються лізти різними диверсійними групами, підрозділами зі складу "Шторм Z", "Шторм V", це в’язні, але зазнають втрат", - заявив військовий.

За його словами, противник застосовує від Авдіївкою також механізовані війська, танки та артилерію.

Рюмшин також скептично прокоментував заяви російських пропагандистів щодо вдалого проникнення військ РФ в тил позиції ЗСУ в Авдіївці по трубі.



"Росіяни, щоб показати свої успіхи, вже починають видумувати різні моменти, як вони перехитрили Збройні сили України, знайшли якусь трубу там, пролізли і завдяки цьому змогли десь вклинитися. Але насправді, якщо подивитися місцевість – поля усіяні технікою та загиблими вояками російської армії", - додав військовий.

Речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій зауважує, якщо окупаційні війська вийдуть до артерії постачання в Авдіївці, яка проходить західніше коксохіму, то логістика та посилення українських військ будуть ускладнені.

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Загроза втрати Авдіївки – реальна

Військовий експерт Петро Черник вважає, що загроза втрати Авдіївки – абсолютно реальна, але ЗСУ тримають оборону. Якщо окупантам усе ж вдасться захопити Авдіївку, то Україна втратить плацдарм, однак катастрофи не буде.

"Якщо доведеться відходити з Авдіївки – так, там дуже хороший укріпрайон, але, якщо все ж таки буде прийняте зважене рішення, – це далеко не катастрофа. Битви можуть бути програні. Украй важливо виграти війну. І історія рясніє безліччю таких випадків", - наголосив Черник.

Авдіївка може стати "Бахмутом 2.0"

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке говорить, що зараз окупанти контролюють 18% території Авдіївки.

Проте він вважає, що "падіння Авдіївки посилюється з кожним днем". Особливо впливає на такий сумний прогноз посилення вуличних боїв, через яке співвідношення втрат стає все менш вигідним для ЗСУ. Тому Репке називає цю битву "Бахмутом 2.0".

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Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський доповів, що станом на ранок 11 лютого, росіяни продовжують зусилля будь якою ціною і якнайшвидше захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені ним минулого літа території.

До штурмових піхотних груп ворог дедалі частіше долучає бронегрупи. Але українські військові стійко тримають оборону.

Авдіївка в напівоточенні

Ветеран російсько-української війни та майор запасу Олексій Гетьман вважає, що через надскладну ситуацію в Авдіївці Сили оборони України, ймовірно, змушені будуть залишити місто.

Окупанти мають вогневий контроль над трасою, що є основною логістичною дорогою, тобто, переміщення по ній всього, що необхідно для гарнізону, який тримає оборону, вкрай важке, але ще можливе.

Він зауважив, якщо росіяни будуть тримати цю дорогу вже фізично, то є ще декілька ґрунтових доріг.

"Але ми ж розуміємо, що по такій погоді по них просто рухатися важко, а під обстрілами – це вкрай небезпечно", - зазначив Гетьман.

Нагадаємо, росіяни почали використовувати в Україні "розумі" дрони з машинним зором: яку загрозу вони несуть.

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