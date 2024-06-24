Заперечують провину і пробують обманути поліграф: скільки в Україні викрили зрадників і як їх вербує РФ

Російська ФСБ доклалася до нещодавніх підпалів військових автівок у Києві та Дніпрі. Правоохоронці вже встановили, що в обох злочинах колаборантів вербували російські спецслужби, аби ті за гроші створювали потрібну картинку ворожим пропагандистським телеканалам.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Віталія Афанасієнко.

Як "працюють" колаборанти

Колаборанти за гроші Кремля корегують російські ракети по українських містах та "зливають" інформацію про розташування військових об’єктів, не боючись, що якогось разу ворожа балістика чи ударний дрон прилетить у їхню ж квартиру.

"Затримали росіянку, яка була навідницю російських ракет по Сумській області, а також вербувала українців. Жінка хоч прожила 10 років на території України, але все одно вирішила допомагати росіянам", - каже речниця Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Олександра Кузнєцова.

Олександра Кузнєцова.

І таких колаборантів українські спецслужби шукають, як на мирній території так і на тимчасово окупованій. Є серед них і колишні посадовці, які перейшли на бік ворога, і священики, і навіть правоохоронці, щоправда здебільшого – це ще колишні міліціонери, котрі не змогли пройти атестацію при реформуванні поліції.

"У нас на бік ворога, діючих, поліцейських, перейшло, ну, незначний відсоток - відсоток, скажімо так. Ворог використовує всі наявні технічні і фізичні можливості, починаючи від різних спільнот в соціальних мережах, найбільш розповсюджені телеграм-канали і закінчуючи вже безпосередніми контактами через свої зв'язки на територію України", - каже оперативний співробітник департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Наслідки ракетного удару

Як зрадники допомагають російській пропаганді

Простіше кажучи – це агентурна мережа, яку Росія десятиліттям розвивала в Україні. Втім і серед звичайних людей знаходяться зрадники, які готові за гроші Кремля влаштовувати інформаційні приводи для пропагандистів.

Так, напередодні поліція затримала жінку, яку підозрюють у спаплюженні могил українських героїв Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Андрія "Джуса" Пільщикова та Павла Петриченка. Її зафіксували камери спостереження. За версією поліціянтів, саме ця жінка на Аскольдовій могилі побила фотографії, таблички, лампадки, зламала прапори та порозкидала квіти.

"Я вважаю, що це провокація і провокація проплачена скоріш за все, для того, щоб зробити картинку", - каже мати "Джуса" Лілія Авер'янова.

Жінка, яка пошкодила могили захисників України

Із затриманою нині працює поліція, за наругу над могилами їй загрожує до 5 років. Ій вже призначено судово-психіатричну експертизу. І вже за її висновками вирішуватимуть, чи буде це в'язниця чи примусове лікування. Але, якщо виявиться, що затримана складає ланцюжок агентурної мережі ФСБ, термін ув'язнення - суттєво збільшиться.

Як викривають колаборантів

Майже всі колаборанти заперечують причетність до зради. Часто зрадники чіпляються за останній шанс і пробують обдурити "детектор брехні" вживаючи перед тестуванням алкоголь чи заспокійливі.

"Якщо особа винна, вона намагається більше впевнити поліграфолога, що він невинний. І частіше всього якраз, як скажемо, на злодію і шапка і горить, що він і каже, я невинний, я нічого не робив, але техніка в вигляді поліграфа підтверджує те, що є реакція. Колаборанти, на жаль, бувають більш підковані для проходження поліографа", - каже начальник управління департаменту внутрішньої безпеки НПУ Сергій Козир.

На сьогодні українськими спецслужбами викрито понад 7 тисяч колаборантів, та понад півсотні навідників та корегувальників. За такі злочини - кримінальний кодекс передбачає від 15 років позбавлення волі.

Йдуть на співпрацю з ворогом! Росія досі вербує колаборантів!

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