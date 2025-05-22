Звинуватили у "відьомстві" і побили: на Хмельниччині випадковість врятувала жінку від сусідів

Потерпіла розповіла про напад / © ТСН

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У Хмельницькій області до 7 з половиною років позбавлення волі засудили чоловіка та до 2 років іспитового терміну покарали жінку. Пара напала на сусідку, бо запідозрили потерпілу у «відьомстві».

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На Хмельниччині засудили пару, яка напала на сусідку, бо запідозрили її у чаклунстві. До будинку 68-річної сусідки зловмисники увірвалися торік. Вона вижила, бо встигла повідомити поліцію, що хтось вибиває двері. Увірвавшись, нападники почали бити жінку, душити та погрожувати вбивством. Коли копи прибули, знайшли потерпілу уже непритомну в багажнику авто співмешканців. Жінку ушпиталили, а нападники пояснили поліції свої дії підозрою, що сусідка — відьма.

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За напад чоловік отримав 7 з половиною років ув’язнення, а його співмешканка — 5 років позбавлення волі з іспитовим строком у 2 роки. Потерпіла переїхала до родичів, адже після пережитого боялася повертатися додому.

“Ножа тримав біля серця. Вимагав, щоб я стала на коліна, просила в нього пробачення і дітей”, - каже потерпіла Марія Безсмертна.

Нагадаємо, інцидент стався у селі Чотирбоки на Хмельниччині. Там співмешканці вдерлися до хати та жорстоко побили жінку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 22 травня. Дрони над КИЄВОМ! ПОЛЮВАННЯ на відьом! Спритне пограбування