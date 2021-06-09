Заплакав після вироку: суд виправдав ексчиновника з Миколаєва, у маєтку якого знайшли тунелі із золотом

На рішення суду планують подати апеляцію.

У Миколаєві суд виправдав колишнього заступника обласного голови Миколу Романчука, в маєтку якого знайшли тунелі із золотом. Затримали чоловіка за хабар у 90 тисяч доларів. Ексчиновник свою провину заперечував. Після 5 років розгляду суд урешті вирішив, що провина обвинуваченого не доведена.

Про це 9 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Після 5 років суду - виправдальний вирок. Підсудний не стримує сліз.



"Це було боляче почути через 5 років. Хоча я просив це зробити через 2 дні. Я не винен", - каже ексзаступник голови Миколаївської ОДА Микола Романчук.



Це було найбільше на Миколаївщині корупційне затримання. У авто, де їхав помічник заступника голови ОДА, знайшли понад 90 тисяч доларів. За версією слідчих, це був хабар від підприємця за отримання спецдозволу на розробку родовища вапняку. Тодішній військовий прокурор заявив, що розкрито цілу мережу. Адже крім Миколи Романчука взяли ще двох посадовців



"Реально викрито весь механізм і ланцюжок від низу - створення проблеми для окремих суб'єктів підприємницької діяльності і до верху, куди заносилися гроші", - каже військовий прокурор України 2014-2019 роки Анатолій Матіос.

Микола Романчук – Герой України, багаторічний директор суднобудівного заводу. Під час обшуку слідчі виявили тунелі, які з'єднували його маєток із будинками синів. В них були сейфи з золотими зливками, іконами та антикваріатом.



"Він весь завод пограбував. Людям зарплати не давав по пів року, а потом почав собі це будівництво", - каже сусід ексчиновника.



У суді Романчук заявив, що не винен. За ґратами чоловік пробув лише кілька тижнів. Вийшов під заставу у понад 5 мільйонів гривень. Розгляд справи тривав 5 років. Врешті колегія суддів оголосила, що провину Романчука військова прокуратура не довела. Більше того - взагалі не мала права займатися цією справою.



"Те, що вони робили, інакше як щось – назвати не можна, бо це є виключно підслідність органу Національного антикорупційного бюро. Ані грошей, ані імітаційних грошей сам Микола Романчук ніколи не отримував, автомобіль, до якого їх поклали Романчуку і ОДА не належить", - каже суддя Центрального суду Миколаєва Володимир Алейников.



Натомість у військові прокуратурі пояснюють, що займалися справою, бо саме до них звернувся постраждалий. А антикорупційне бюро тоді взагалі лише щойно з'явилося.



"Я особисто з процесуальними висновками суду не згоден, тому означене рішення буде оскаржено в апеляційному порядку. Як представник сторони обвинувачення, я вважаю, що органами досудового розслідування було зібрано достатньо доказів", - каже прокурор відділу Спеціалізованої прокуратури в військовій та оборонній сфері Південного регіону Сергій Яровий.



За 5 років слідства, каже Микола Романчук, він втратив посаду і повагу колишніх колег. Схуд на 15 кілограмів. Нині готується до апеляції. Обіцяє, після того як виграє і її, то покаже журналістам свої підземні тунелі.



Усі знайдені скарби, запевняє - чесно заробив, коли керував заводом.



"Є подароване, є зароблене. Зарплата керівника заводу була в кілька разів вищою зарплат усіх губернаторів разом взятих за весь період", - каже ексзаступник голови Миколаївської ОДА Микола Романчук.



Тим часом справи інших обвинувачених, яких 5 років тому пов'язували з Миколою Романчуком, виділені в окремі провадження. Один з чоловіків засуджений за хабар. Інший кілька років переховувався і нині під слідством.

Нагадаємо, у Львові лікарка військового госпіталю брала хабарі з учасників АТО/ООС за оформлення інвалідності.

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