Заплатять за доноси та чи будуть ловити ухилянтів: якою буде нова військова поліція

Сьогодні, 19 червня, в парламенті розповіли, чи з’явиться на вулицях військова поліція, яка начебто буде ловити ухилянтів та чи будуть ці силовики в житлі військовозобов’язаних вибивати двері.



Після того, як в Ради прийняли в першому читанні законопроєкт про військову поліцію, ситуацію для ТСН.ua прокоментував заступник голови парламентського комітета з питань правоохоронної діяльності, голова робочої групи, яка займається військовою юстицією Максим Павлюк.

"Сьогодні було прийнято два законопроєкти, які стосуються військової поліції. Перший стосується військової поліції, другий – сателітний, стосується змін, які вносяться в кримінальний та процесуальний кодекси, в кодекс про адміністративні правопорушення", - розповідає для ТСН.ua Максим Павлюк.



За його словами, не виключено, що розгляд законопроєкту у другому читанні відбудеться не раніше, ніж за місяць.

Як відомо, зараз в законопроєкті міститься норма про те, що військова поліція повинна забезпечувати правопорядок в тому числі серед військовозобов’язаних в громадських місцях. В адвокатських спільнотах не виключають, що в майбутньому йтись може про перевірку документів у цивільних.

"У нас чітко передбачені повноваження військової поліції. Ми передбачаємо, що вона буде працювати виключно з військовослужбовцями і навіть не з усіма. Повноваження військової поліції будуть розповсюджуватися лише на військовослужбовців ЗСУ та державної спеціальної служби транспорту. Та на резервістів під час проходження ними зборів, коли вони перебуватимуть на військових полігонах", - зазначає Павлюк.



Цивільних військовозобов’язаних обіцяють не чіпати



На уточнююче питання про те, чи перебуватимуть цивільні в полі зору цих нових правоохоронців, парламентар відповідає так:

"До цивільних осіб військова поліція не буде мати жодного відношення. Військова поліція буде працювати в ТЦК, у військових навчальних закладах, у військових підрозділах. Виключно там, де є військовослужбовці ЗСУ".



Також, як відомо, в законопроєкті міститься пункт про те, що військова поліція буде мати право "здійснювати співробітництво з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності цих відносин, матеріально та морально заохочуючи осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні припиненні кримінальних правопорушень".



Адвокати трактують цю норму як практику доносів. Своєю чергою, Максим Павлюк так розтлумачив цей пункт законопроєкта:

"Це стосується оперативно-розшукової діяльності. Йдеться про так званих агентів, про конфіденційне співробітництво з правоохоронними органами. Це стандартна, скажімо так, практика у всіх правоохоронних органах, в яких є функції оперативно-розшукової діяльності та проведення негласних слідчо-розшукових дій. Нічого нового ми тут не додаємо".



До цього парламентар додає: "Ми всі розуміємо, що в рамках кримінальних проваджень чи оперативно-розшукової діяльності можно залучати тих чи інших осіб та якось заохочувати. Це стандартна практика, не тільки українська, а й світова. Ніякої зради тут немає. Серед військовослужбовців, на військових об’єктах, на військових полігонах проводяться негласні слідчо-розшукові дії зокрема щодо виявлення фактів вживання наркотичних засобів та інших кримінальних правопорушень".



Чи будуть вибивати двері у порушників військового законодавства



Стосовно проникнення до житла військовими поліцейськими в разі крайньої необхідності в законопроєкті зазначається, що такими випадками є, наприклад, загроза здоров’ю та життя, під час переслідування порушників законодавства.



Своєю чергою, Максим Павлюк каже, що зараз це питання є дискусійним.



"Це питання є надзвичайно дискусійним. Конституція передбачає недоторканість житла, але у виключних випадках правоохоронні органи мають право порушити це", - каже Павлюк.



Та додає: "Для мене надзвичайно болючим буде виключення цієї норми в другому читанні. Якщо дійсно будуть такі поправки. Наприклад, в одній квартирі можуть жити двоє військовослужбовців або перебувати одночасно, а в цей час буде вчинятись якесь кримінальне правопорушення з застосуванням зброї. Якщо військова поліція буде поруч, але не зможе зупинити правопорушення. Виключення цієї норми буде спричиняти тільки негативні наслідки. Якщо норма залишиться, а військова поліція втрутиться в чиєсь житло безпідставно, це буде злочином. За це військові поліцейські будуть нести кримінальну відповідальність. Особисто я не буду подавати правку по цьому пункту, але розумію, що є настрій у колег і в суспільстві виключити цю норму. Для мене набагато важливіший законопроєкт в цілому, навіть без цієї норми. Важливе наведення ладу в ТЦК, в інших формуваннях для захисту прав військовослужбовців перед недобросовісними керівниками".

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