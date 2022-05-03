Заплив може бути останнім у житті: чи розміновуватимуть в Одесі пляжі до курортного сезону

Заплив може бути останнім у житті: чи розміновуватимуть в Одесі пляжі до курортного сезону

Незабаром в Україні мав би офіційно відкритися купальний сезон, зокрема - в курортнй Одесі.

Втім, в умовах війни виникла потреба захисту морського узбережжя Одеси та області від можливих спроб російських окупантів висадити морський десант. Саме тому пляжі замінували.

Чи будуть якісь особливі правила поведінки одеситів біля моря, розповів в ефірі телемарафону речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Пляжі заміновано. Буде перемога - буде проведена робота з розмінування акваторії Чорного моря і пляжів. Тоді будемо відпочивати", - наголосив він.

Втім, Братчук зауважив: можливо, місцева влада відшукає альтернативу поводження на пляжах під час війни. Попри те, що людей просять не пересуватися по території пляжів та узбережжя, є ймовірність, що вони будуть намагатися позасмагати чи покупатся у морі.

Як повідомлялося, російські окупанти втретє ракетами обстріляли міст на Одещині. Вперше обстрлі було здійснено 26 квітня. Вдруге - наступного дня. Через це було пошкодженоміст через Дністровський лиман.

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