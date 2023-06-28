Запоріжжя та Бровари хочуть перейменувати: які нові назви можуть отримати міста

Авраменко наголосив, що перейменування певного населеного пункту відбудеться тоді, коли доведуть доцільність та науково обґрунтують.

Запоріжжя та Бровари Київської області та ще 1400 населених пунктів по Україні хочуть перейменувати. Із такою рекомендацією виступила Нацкомісія зі стандартів державної мови.

Про це йшлося в ефірі "Сніданок з 1+1" у середу, 28 червня.

На думку її членів, ця назва може не відповідати лексичним нормам української мови. Зокрема, стосуватися російської імперської політики. Тепер місцева влада має пів року, щоб або довест, чому назву треба зберегти, або ж запропонувати нову.

Крім Запоріжжя, до переліку назв міст і сіл, які рекомендують перейменувати, увійшли ще 1400 населених пунктів. ЗокремА, Бровари, місто на Київщині, комісія рекомендує змінити на Броварі. Список укладали філологи та історики закладів вищої освіти з усіх регіонів України. Більшість назв у цьому переліку напряму пов'язана з радянським минулим - подіями або діячами.

Мовознавець Олександр Авраменко прокоментував ці рекомендації Нацкомісії. Щодо Броварів, то він згідний, що дійсно потрібно перемейменувати на Броварі.

"До 1919 року це місто називалося Броварі. Це українська назва, а потім у радянські часи місто додали закінчення -и, щоб звучало, як у російській мові. Тому справедливо повернути українську назву", - пояснив він.

А от щодо Запоріжжя, то Авраменко вважає, що "це якесь непорозуміння". Він підкреслив, що Запоріжжя - це історично давня українська назва.

"А щодо Запоріжжя, я думаю, що жодних змін найближчим часом не відбудеться. Це якесь непорозуміння, тому що це історично давня назва. Воно утворене за типовою словотвірною моделлю українською: за порогами - Запоріжжя, за лісами - Залісся. Це звучна українська назва, вона давня. Вона пов'язання із різними топонімами: Запорізька Січ", - зауважив мовознавець.

Авраменко наголосив, що перейменування певного населеного пункту відбудеться тоді, коли доведуть доцільність та науково обґрунтують.

Нагадаємо, 27 червня стало відомо, що Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати місто Запоріжжя. Втім, члени комісії немають пояснення, чому назва Запоріжжя не відповідає новому законодавству.

До слова, раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про деколонізацію топонімів в Україні.

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