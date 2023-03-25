Запорожці навіть за пів року після руйнування їхнього житла не можуть отримати бодай якусь допомогу

Компенсації ніби-то і виділити, але бюрократична процедура унеможливлює її отримання.
Реактивна ракета, яка зруйнувала життя сотням людей, а життя двох - забрала. Про другу жертву російського удару по багатоповерхівках у Запоріжжі стало відомо сьогодні. Від середи в лікарнях дотепер перебувають восьмеро дорослих. Та, окрім поранень, великого стресу, люди ще й втратили дах над головою і тепер переживають, коли зможуть отримати бодай якісь компенсації, йдеться в ТСН.
Пів року після трагедії і пів року боротьби за бодай якусь допомогу та компенсації у мешканців Запоріжжя з багатоповерхівки за адресою Зестафонська, 8. Ракета зруйнувала 1 під'їзд повністю, сусідній дуже сильно пошкодила, але сталося так, що ті, хто постраждав найбільше мають і найбільш складнощів з отриманням підтримки.
Складається враження, що ракета прилетіла лише кілька днів тому, бо в пошкодженій девятиповерхівці добре видно залишки чийогось майна, до меморіалу досі несуть квіти.
9 жовтня 2022 року була пекельна ніч у Запоріжжі. Досі кількість загиблих тієї ночі через зниклих безвісти приблизна. У будинку жили переселенці, які тікали від війни та орендували квартири - і ніхто не може точно сказати скільки їх. Серед загиблих чоловік Юлії – Степан. Вона з ним та їхній син, коли почалася тривога вийшли у коридор. “Він тільки двері зачинив і на мене стіна впала син обличчям впав і трохи забився. Син відразу мама, а я розумію, що встати не можу, бо ноги засипані. Дивлюсь на місці, де був туалет, туди впали всі стіни”,- пригадує жінка.
Юлія розповідає, що про їхній розбитий будинок та його жильців забули на чотири місяці, згадали після трагедії Дніпрі, коли люди почали бунтувати. Влада заявила, хто втратив рідних – отримає компенсацію.
В їхній старій квартирі можна підступитися хіба до порогу – заключення по будинку досі немає. Юлія переживає, а раптом зруйновану квартиру визнають придатною для проживання? “Навіть, якщо відремонтують, я не хочу тут жити. Тут загинула моя кохана людина і буду кожного разу думати, що тут щось не доробили і воно може обвалитися”,- каже Юлія.
У Ольги також тоді загинув чоловік Сергій, вибухова хвиля викинула з вікна. Мешканцям постраждалих квартир міська влада призначала щомісячну допомогу, але за пів року Ольга ці виплати отримати не змогла саме через смерть чоловіка, який і був правовласником житла. “Ми залишилися вдвох із сином і ми не можемо оформити допомогу, бо потрібно чекати вісім місяців. Нам сказали, що до серпня нічого не можуть зробити”, - розповідає жінка.
У Ірини Ракитною мама вижила, але отримала важкі травми голови. “Був попереднiй вибух, йшла в коридор, її завалило. Тепер в неї немає половини обличчя, зараз вона чекає на операцію, щоб наростити ніс, око треба поставити”, - розповідає Ірина.
Але через те, що мати на лікуванні виплат теж немає.
Після вибуху з'ясувалося – сім родин жили в неприватизованих квартирах, тому тепер не можуть претендувати на допомогу і незрозуміло, чи отримають компенсацію.
Адвокатка Анна Ревкова має пачку запитів до місцевої влади. Листи пишуть – відповідей на питання «що робити?» не отримують. “На наші колективні звернення, нам були надані так звані відписки, які не несуть в собі жодної інформації щодо сум компенсації, термінів отримання компенсації, саме за зруйноване житло. Жодна зі структур немає розуміння, як з цим працювати та який алгоритм дій конкретної людини”, - каже адвокатка.
Виконувач обов'язків мера пояснює, місто руйнують постійно, а щось зробити обіцяють після того як буде проєктно-кошторисний висновок, за оптимістичним прогнозом це буде влітку. “Від початку війни вже пошкоджено 530 багатоповерхових будинків, 9 із них зруйновано і пошкоджено 467 будинків приватного сектору і на сьогодни 400 людей залишилося без житла”, - каже Анатолій Куртєв.
Він додає, що до існуючих виплат ті, хто мають пільги можуть додатково і єдиноразово отримати від міста 15 тисяч гривень. Але і ці гроші недоступні, розповідає Тетяна. Вона дружина військовослужбовця, який зараз на фронті. Хоча міг залишатися вдома – їхній 5-річний син Данилко, який в момент вибуху був у квартирі, має інвалідність.
Родина мала б позачергово отримати компенсацію за житло, але наразі не може добитися єдиноразової допомоги - у державних структурах кажуть, документи не підтягуються і вони не знають, як вирішувати їхні проблеми.
Отже наразі Тетяна розривається між біганиною по кабінетах чиновників, щоби їм з сином було де жити, та лікарів, аби все ж допомогти дитині з інвалідністю оговтатися після стресу.
Цього тижня у Запоріжжі росіяни знову поцілили в житлові будинки. Кількість пошкоджених квартир збільшилася, як і кількість людей, які знову і знову потребуватимуть допомоги.
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