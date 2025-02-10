На Тернопільщині іменинник влаштував різанину. Поліцейські вже затримали 20-річного хлопця.

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Кривавий День народження

На Тернопільщині молодий чоловік запросив друзів на день народження та порубав їх сокирою. У Кременці правоохоронці затримали 20-річного місцевого жителя, який під час конфлікту завдав тілесних ушкоджень трьом знайомим. За цей злочин йому загрожує до восьми років ув’язнення. Деталі розповіли у Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області. Інцидент стався в одному з закладів відпочинку неподалік райцентру. Поліція отримала повідомлення про бійку і, прибувши на місце, виявила трьох постраждалих – чоловіків віком 21, 27 та 33 роки. Усі вони отримали численні поранення та були доправлені до лікарні, один із них перебуває у реанімації у тяжкому стані.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ЗАПРОСИВ ДРУЗІВ НА ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ І ПОРУБАВ ЇХ СОКИРОЮ: моторошний інцидент на Тернопільщині!"

"Як встановили поліцейські, компанія молодих людей святкували день народження. Під час сварки 20-річний іменинник схопив ніж та сокиру і почав наносити ушкодження своїм знайомим. У потерпілих медики діагностували численні різані рани шиї, рук, ніг та рубані рани кінцівок.

Один із них у тяжкому стані перебуває у реанімації. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські затримали відповідно до ст. 208 КПК особу, яка нанесла їм травми. Ним виявився 20-річний житель Кременця. Слідчі поліції за процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.”

Побили ціпками

Нагадаю, нещодавно у Києві трапилася чергова бійка між підлітками. Група молодиків, приховуючи обличчя під масками, налетіли на одного хлопця і почали його бити. А далі нападники похвалилися, що відібрали його телефон. Автори кадрів стверджують, що підлітки застосовували ланцюг і палиці під час побиття. Словом, вам треба це побачити.

Як пишуть у соцмережах, усе почалося з того, що підлітки під виглядом 15-річної дівчинки познайомилися в інтернеті з хлопцем і призначили йому зустріч. Далі налетіли на нього натовпом. Потерпілому вдалося втекти, але він втратив телефон. Протягом ночі поліцейські встановили учасників нападу - це четверо неповнолітніх віком 14-15 років, які безпосередньо завдавали тілесних ушкоджень, а також двоє 15-річних дівчат, які знімали злочин на мобільний телефон, одній з яких потерпілий пропонував зустріч. 6 лютого поліція столиці розпочала перевірку за фактом чергового побиття підлітка в Оболонському районі. Інформацію про подію та відео правоохоронці виявили того ж дня ввечері під час моніторингу соціальних мереж, йдеться у повідомленні поліції Києва.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Нападникам повідомлено про підозру у вчиненні хуліганських дій із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, та одному з них – у вчиненні грабежу.

Бійка у Рівному

Ще одна бійка між підлітками днями сталася у Рівному. Там 14-річний юнак потрапив до лікарні з переломом щелепи після сутички з однокласниками. Про це повідомили у поліції Рівненської області. За словами правоохоронців, у ліцеї під час уроку фізкультури між трьома однокласниками стався конфлікт, який переріс у штовханину. Під час сутички 14-річний юнак завдав своєму однолітку одного удару ногою в голову. Потерпілий звернувся по допомогу до шкільної медсестри, яка повідомила про це його мамі. Неповнолітнього госпіталізували до лікарні — у нього діагностували перелом щелепи.

Попередні випадки

Останнім часом в Україні почастішали випадки насильства між підлітками.

Відео жорстоких сутичок між неповнолітніми "вигулькують" з різних регіонів країни. Нещодавно стало відомо про новий поворот в історії з побиттям школярки в Києві. 23 січня у Мережі опублікували відео, на якому видно, як двоє дівчат по черзі б'ють іншу по обличчю. Одна із присутніх каже, цитую: “Може мені куртку зняти, щоб розмах був більший?” Після кількох ударів потерпіла заплакала. А далі підлітки їй заявили: “Треба було думати про те, що говориш” і “плакати потрібно було раніше”.

Що кажуть у поліції?

Того ж дня у поліції Києва повідомили, що проводять перевірку за фактом побиття школярки в Оболонському районі столиці.

Працівники поліції встановили особи учасниць побиття неповнолітньої дівчинки. Правоохоронці повідомили, що потерпілою була 13-річна школярка. За попередньою інформацією, дівчата покликали її на прогулянку, а згодом між ними виник конфлікт. Причини - невідомі. Одна із дівчат витягнула телефон та почала фільмувати все на відео, а інші двоє завдали школярці тілесні ушкодження.

Що буде з нападницями?

4 лютого стало відомо, що прокуратура скерувала до суду клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру до дівчат віком 15 та 11 років, які побили знайому. У Київській міські прокуратурі прокуратурі нагадали, що 23 січня у соцмережах з’явилося відео побиття дівчини. За цим фактом правоохоронці провели досудове розслідування і з’ясували, що напередодні підлітки посварились і почали силою з’ясовувати стосунки на спортивному майданчику. Інші двоє дівчат знімали все це на телефон, а відео поширили серед однолітків. Після інциденту побита дівчина пішла додому, але батькам нічого не розповіла.

Крім того, на батьків зловмисниць були складені адміністративні протоколи за ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей. Ці протоколи скеровані для розгляду до Оболонського райсуду Києва.

Нагадаємо, в Чернігівській області між місцевими чоловіками спалахнув конфлікт, під час якого один із них поранив шаблею опонента.