Запровадження COVID-сертифікатів: як отримати українцям документ про вакцинацію

Отримати документ можуть після повної вакцинації.

Від четверга, 1 липня, Європейськи Союз запроваджує єдиний COVID-сертифікат. Україна встигає також запустити цей процес.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" сказав генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина.

Напередодні Кабмін ухвалив постанову щодо COVID-сертифікатів: порядок його генерації та причини видавання Отримати документ можуть ті, хто має повний курс щеплень. Йдеться про дводозну вакцинацію препаратом CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca.

"Після щеплення другою дозою можна отримати сертифікат, який діятиме пів року. Запит можна зробити через застосунок "Дія" і він буде в електронному вигляді. Друга причина, якщо людина перехворіла на коронавірус і вона внесена в електронну систему - це теж 180 днів. Третя причина - отримання негативного тесту на COVID. У цьому випадку сертифікат будуть видавати, але він діятиме лише 72 години від моменту забору матеіралу", - каже Родина.

Він радить тим, хто чекає на введення другої дози препартату, звертатися до Центрів вакцинації чи сімейного лікаря, якщо вже прийшла пора робити щеплення повторно. Утім, якщо це не спрацювало - звератися на "гарячу лінію" МОЗ.

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Нагадаємо, COVID-сертифікати, які в ЄС домовилися запустити від 1 липня, мають спростити подорожі в умовах пандемії, які коронавірус поставив на паузу. Зокрема, йдеться про те, що турист із таким документом звільняється від необхідності здавати тести і дотримуватися карантину після приїзду до тієї чи тієї країни.

Раніше повідомлялося, що ЄС може визнати українські COVID-сертифікати до кінця літа.

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