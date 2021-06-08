Запуск проєкту "Зелена країна" від Зеленського: де і як почнуть висаджувати мільярд дерев

Міністр захисту довкілля запевнив, що посадити мільярд реально, але рахуватимуть не дерева, а сіянці.

Президент напередодні оголосив про старт програми "Зелена країна". За нею планують збільшити площі лісів - на мільйон гектарів за 10 років. А щоби досягти цієї мети, то у найближчі три роки - у планах висадити мільярд дерев. Сьогодні ж міністр захисту довкілля, роз'яснив журналістам, де і як почнуть висаджувати цей мільярд, але як виявилося не дерев, а сіянців.

Про те, чому рахуватимуть сіянцями, чи реально висадити таку кількість за такі строки і чи є для цього необхідні площі - 8 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Всеукраїнський форум "Україна 30". Другий день говорять про екологію і зокрема про ліси. Як виконати президентську вказівку і висадити за три роки мільярд дерев - журналістам роз'яснює міністр захисту довкілля. Відразу запевняє, посадити мільярд реально, але рахуватимуть не дерева, а сіянці.

"Ми ні в якому разі не хочемо висаджувати трирічні-пятирічні саджанці. Це не правильний шлях, на нашу думку. Більш правильно висаджувати сіянці", - зазначив він.

Садити сіянці процес не складний і швидкий, тому впоратися за три роки проблем, каже, не буде.

Що таке сіянець і як його саджати - майстер клас проводить лісничий Володимир. Для посадки потрібно двоє та відро із сіянцями.

Також читайте Ліси за останні 115 років стали нижчими і значно помолодшали: це негативно впливає на планету

Саджати дерева бажано лишень на весні та восени. Але через те, що цьогоріч випало чимало опадів, то сіянці із закритим коренем, тобто з грунтом, можна висаджувати й зараз.

Тицяти сіянці слід на ширині двох з половиною метрів, та за півметра один від одного. Якщо ось так день лопатити, то двійко робітників можуть висадити 4 тисячі сіянців. А скільки і скільком треба трудитися, аби висадити мільярд?

Як стільки висадити, калькуляцію провели громадської організації. Вони регулярно проводять акції з озеленення, як от висадити мільйон дерев за добу.

Новини України: чи реально висадити мільярд дерев-сіянців за 3 роки і чи є для цього місце

Під мільярд сіянців, підрахували у "Держлісагенстві", потрібно 170 тисяч гектарів території. І ці території вони знайшли.

"Де саджати? Україна має майже 6 млн га деградованих непродуктивних земель, близько 500 тис самосіяних лісів, які потрібно, як мінімум, зберегти", - зазначили там.

Міністр захисту довкілля додає, що висаджуватимуть берегозахисні ліси, а це лісосмуги на полях. Якщо висаджуватимуть сіянці, то частина з них не приживеться, а частину згодом доведеться зрізати, аби не заважали один одному. А ті дерева, які висадять на непродуктивних землях, каже, за років 20 відродять угіддя і можна буде знову лани обробляти.

Нагадаємо, що також президент України Володимир Зеленський запропонував владі в регіонах створити в кожній із 1 551 громади по одному новому парку.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання