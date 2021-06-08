Запуск проєкту "Зелена країна" від Зеленського: де і як почнуть висаджувати мільярд дерев

Міністр захисту довкілля запевнив, що посадити мільярд реально, але рахуватимуть не дерева, а сіянці.
Президент напередодні оголосив про старт програми "Зелена країна". За нею планують збільшити площі лісів - на мільйон гектарів за 10 років. А щоби досягти цієї мети, то у найближчі три роки - у планах висадити мільярд дерев. Сьогодні ж міністр захисту довкілля, роз'яснив журналістам, де і як почнуть висаджувати цей мільярд, але як виявилося не дерев, а сіянців.
Про те, чому рахуватимуть сіянцями, чи реально висадити таку кількість за такі строки і чи є для цього необхідні площі - 8 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Всеукраїнський форум "Україна 30". Другий день говорять про екологію і зокрема про ліси. Як виконати президентську вказівку і висадити за три роки мільярд дерев - журналістам роз'яснює міністр захисту довкілля. Відразу запевняє, посадити мільярд реально, але рахуватимуть не дерева, а сіянці.
"Ми ні в якому разі не хочемо висаджувати трирічні-пятирічні саджанці. Це не правильний шлях, на нашу думку. Більш правильно висаджувати сіянці", - зазначив він.
Садити сіянці процес не складний і швидкий, тому впоратися за три роки проблем, каже, не буде.
Що таке сіянець і як його саджати - майстер клас проводить лісничий Володимир. Для посадки потрібно двоє та відро із сіянцями.
Саджати дерева бажано лишень на весні та восени. Але через те, що цьогоріч випало чимало опадів, то сіянці із закритим коренем, тобто з грунтом, можна висаджувати й зараз.
Тицяти сіянці слід на ширині двох з половиною метрів, та за півметра один від одного. Якщо ось так день лопатити, то двійко робітників можуть висадити 4 тисячі сіянців. А скільки і скільком треба трудитися, аби висадити мільярд?
Як стільки висадити, калькуляцію провели громадської організації. Вони регулярно проводять акції з озеленення, як от висадити мільйон дерев за добу.
Під мільярд сіянців, підрахували у "Держлісагенстві", потрібно 170 тисяч гектарів території. І ці території вони знайшли.
"Де саджати? Україна має майже 6 млн га деградованих непродуктивних земель, близько 500 тис самосіяних лісів, які потрібно, як мінімум, зберегти", - зазначили там.
Міністр захисту довкілля додає, що висаджуватимуть берегозахисні ліси, а це лісосмуги на полях. Якщо висаджуватимуть сіянці, то частина з них не приживеться, а частину згодом доведеться зрізати, аби не заважали один одному. А ті дерева, які висадять на непродуктивних землях, каже, за років 20 відродять угіддя і можна буде знову лани обробляти.
Нагадаємо, що також президент України Володимир Зеленський запропонував владі в регіонах створити в кожній із 1 551 громади по одному новому парку.