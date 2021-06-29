Заради кого з футболістів варто увімкнути Чемпіонат, якщо ніколи не дивилися матчів

Заради кого з футболістів варто увімкнути Чемпіонат, якщо ніколи не дивилися матчів

29 червня вболіваємо за нашу Збірну, яка вперше за історію українського футболу увійшла до 1/8 фіналу.

Майже три тижні увага вболівальників прикута до європейського чемпіонату. Якщо чоловіки пильно стежать за кожним рухом гравців, то жінки, окрім якості гри, звертають увагу і на самих футболістів.

То заради кого варто увімкнути Чемпіонат Європи, навіть якщо ви ніколи не дивилися футболу – ТСН розмірковувала разом з експертками – співачкою, танцюристкою та блогеркою.

ТСН допомогають танцюристка Юлія Сахневич, співачка Ліда Лі і блогерка Анна Олицька. Наразі у Євро з 24 команд залишилося 10. Молоді, красиві та спортивні. Серед фаворитів наших експертів звичайно - гравці української збірної.

Аня характеризує капітана збірної України Андрія Ярмоленка як "цікавого чоловіка". Після гри з Македонією він входить до десятки найкорисніших гравців Євро. Андрію 31 рік, він одружений та виховує двох синів. До п'ятірки найкращих гравців за створеними моментами на цьому чемпіонаті потрапив і півзахисник нашої збірної Руслан Малиновський. Руслану - 28 років. Разом з дружиною вони виховують доньку та багато подорожують.

Україну на Чемпіонаті Європи представляють 26 футболістів. Двом наймолодшим по 18 років, а найстаршому - 37 років. Досі неодружені лише 8 учасників Української збірної. Серед інших команд, безумовним і багаторічним фаворитом уболівальниць залишається португалець Кріштіану Роналду. 307 мільйонів підписників лише в Інстаграмі і набагато більше по всьому світу. Роналду – 36 років, він живе з танцівницею Джорджиною Родрігес, яка народила йому четверту дитину. На гру з Францією Роналду вдягнув захисні щитки із їхнім спільним фото. На матч з белігійцями жінка прилетіла разом зі старшим сином Рональдо. Після цього фанати обговорювали не лише гру, а й те як уболівала Джорджина.

Новини світу: заради кого з футболістів варто ввімкнути Чемпіонат, якщо ніколи не дивилися матчів

Матч з бельгійцями для португальців був останнім на цьому Євро. Отже, у найближчі два тижні Рональдо на поле вже не вийде. Не побачимо на цих змаганнях і ще одноо португальця - 25-річного нападника Андре Сілву, який також сподобався експерткам.

Не залишились без уваги і британці. Як от 31-річний англієць Джордан Гендерсон. А ще - крайній півзахисник Німецької збірної Лерой Сане. Йому 25 років. Та італійський нападник, 31-річний володар "Золотої Бутси" Чіро Іммобіле.

Французький нападник Олів'є Жиру - фіналіст Євро-2016 та чемпіон світу 2018 року. На цих змаганнях теж потрапив до рейтингу найкрасивіших. Він гравець англійського клубу Челсі і має італійське коріння. Напередодні Франція після поразки у матчі зі Швейцарією теж несподівано вилетіла з чемпіонату, але Олів'є все одно залишається у рейтингу.

До речі на матчі Франція-Швейцарія був ще один претендент на місце у цьому списку: 32-річний Янн Зоммер, який боронив ворота швейцарців. А от іспанський нападник Альваро Мората уже встиг потрапити в неласку вболівальників - за невдалий старт на Чемпіонаті Європи. 28-річний футболіст навіть почав отримувати погрози. Але поза грою експеркти оцінили футболіста на високу оцінку.

За іграми Чемпіонату і футболістами будемо стежити до 11 липня - це день фіналу. А сьогодні - вболівати за нашу збірну, яка вперше за усю історію українського футболу увійшла до 1/8 фіналу.

Нагадаємо, Збірна України назвала стартовий склад на історичну битву плейоф Євро-2020 зі Швецією. Андрій Шевченко визначився з 11 футболістами, які з перших хвилин вийдуть на поле у Глазго.

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