Зараз тактика ворога - стратегічна авіація: Братчук прокоментував ракетні обстріли Одещини

Окупантам безпечно злітати з глибини території Росії, залітати на тимчасово окуповану територію і звідти стріляти ракетами, що несуть в собі смерть, зазначив речник штабу Одеської ОВА.

Зараз тактика ворога - стратегічна авіація, бо їм безпечно злітати з глибини території Росії, залітати на тимчасово окуповану територію і звідти стріляти цими ракетами, що несуть в собі смерть.

Про це заявив речник штабу Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону "Єдині новини", коментуючи ракетні обстріли Одещини.

"Інтенсивність ракетних ударів зросла останнім часом. Й імовірність нових ударів дуже висока. Ми говоримо про загрозу ракетну з Чорного моря, де кораблі Чорноморського флоту РФ перебувають поки що, це тимчасове явище. Те саме стосується території тимчасово окупованого Криму - звідти літають ті самі трикляті "Онікси", які летять не лише в Одеську область, а й в інші регіони держави. Зараз тактика ворога - стратегічна авіація, бо їм безпечно злітати з глибини території Росії, залітати на тимчасово окуповану територію і звідти стріляти цими ракетами, що несуть в собі смерть. Як кажуть в Одесі, гопник діє так, як гопник, і він працює таким чином - з-за кута, підло, цинічно, жорстоко. Але ми всі знаємо, чим закінчують гопники, особливо як він починає нервувати Одесу-маму. Я зараз тут не тролю, не жартую, я кажу на повному серйозі. На Зміїному ми це добре показали", - зазначив він.

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Коментуючи фосфорні удари росіян по Зміїному, Братчук з іронією зазначив, що вони "надто влучно" діяли.

"Ми бачили, як і що полетіло повз острів і потрапило у воду. Нехай так стріляють і далі. Ну, можливо, зачищали залишки свого гарнізону. Це їхня проблема. Що стосується Збройних сил України, то величезна подяка за те, що це дійсно гарна бойова робота. Робота, яка нам забезпечить перемогу України. Дякую нашим військовим. Це вражає! Я впевнений, що настане той час, коли буде і фізичний контроль України над нашою територією, над островом Зміїний, там буде прапор, там буде наш український гарнізон, але на все свій час", - резюмував речник штабу Одеської ОВА.

Нагадаємо, 30 червня ЗСУ вигнали російських окупантів і ті поспіхом втекли з острова Зміїного.

Інформацію про вихід окупантів з острова також підтвердили в Міноборони Росії. Але там заявили, що це було зроблено, як "жест доброї волі".

Зауважимо, що представники Генштабу заявляли – ЗСУ планують повернутися на Зміїний.

Росія втратила на Зміїному майже мільярд доларів

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