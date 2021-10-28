"Вся країна горить, смертей побільшає": лікарі про те, чому коронавірус лютує в Україні і що буде далі

Медики готуються до напруженого листопаду.

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується чи не щодня. Кількість померлих українців за добу б'є рекорди за весь період пандемії. Хоч хвиля коронавірусу ще не досягла свого піку, та вже на медичну систему країни іде величезне навантаження через COVID-19. Переповнені відділення, черги із "швидких" біля лікарень, у деяких медзакладах не вистачає кисню для хворих.

До того ж в Україні вже підтвердили новий мутований штам "Дельта", чи ненайзаразніший з усіх попередніх. У "червоній" зоні опинились 8 областей, ще 7 потраплять до неї вже за лічені дні.

ТСН.ua розпитав у лікарів зі Львова та Києва, якою є ситуація з коронавірусом в регіонах, чого очікувати від нього надалі і як розпізнати симптоми нового COVID-19.

Чому COVID-19 спалахнув в Україні з новою силою: думки лікарів

Головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький зауважує, що новий штам надзвичайно швидко поширюється, до чого лікарі були неготовими.

"На жаль, дійсно у нас є новий штам вірусу, який зафіксували у Великій Британії. Він просто мегашвидко поширюється, на який ми, медики, не розраховували. Те, що я бачу по пацієнтах, то я такого ще не бачив – тобто це настільки все стрімко поширюється і настільки чітко інфікує людину, що тут без коментарів. Якщо раніше ще були шанси, що хтось не заразиться, то зараз практично майже всі заражаються. Тому ми і не могли спрогнозувати. Тут воно підірвало, таке враження, що стався вибух бомби", – сказав лікар.

За словами медика, Україна зараз на межі того, що всі області опиняться в "червоній" зоні епідемічної небезпеки, а ліжок у медзакладах може просто не вистачити на усіх хворих.

"Зараз вся країна горить: і Південь і Північ, Захід, Схід і Центр. Єдине, що у нас інформаційно вийшло, що є частина областей, які вже в "червоній" зоні офіційно, а частина ніби ще відтягує цей момент на тиждень-два за рахунок збільшення ліжкового фонду. Зараз закінчаться ліжка і всі автоматично потраплять у класичну "червону" зону", – прогнозує Тарас Жиравецький.

УНІАН

Керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко також пов'язує новий спалах короновірусу з мутованим штамом "Дельта" та зазначає, що ситуація і справді складна.

"Звичайно, що це чергова хвиля коронавірусу. Ми, медики, це пов’язуємо із тим, що зайшов в Україну новий штам "Дельта". І зрозуміло, що зараз він розповсюдився. А його характеристики – це більша заразність, скорочений інкубаціний період, більша частка дітей серед хворих. А тому це було прогнозовано, що кількість пацієнтів восени точно зросте. На Львівщині ми вже досягнули піку березня 2021 року. А тому ситуація і надалі важка", – каже вона.

UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka

Головна епідеміологиня Львівщини зазначає, що COVID-19 набирає обертів, а його жертвами стають дедалі молодші люди.

"Ситуація й насправді складна. Львівська область зараз уже досягнула тих показників захворюваності на коронавірус, як це було навесні. Зараз у нас госпіталізовано 3114 осіб, з яких 95 % – невакциновані. Зростає і кількість летальних випадків від COVID-19. Загалом найбільша частка серед летальних випадків в категорії 75+, друге місце – 65+. Проте летальні, але все ж поодинокі випадки, фіксують серед людей різного віку: і 34, 40 і 43 роки. Є й такі, які ніколи не хворіли хронічними захворюваннями. Наймолодші, які померли від коронавірусу на Львівщині – це двоє пацієнтів 17 років", – зазначила експертка.

За словами епідеміологині Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерини Сояк, цьогорічна осіння хвиля потужніша за минулорічну.

"Звичайно ж, зараз набагато більше пацієнтів з коронавірусом. Ми бачимо це і за офіційною статистикою і у лікувальних закладах. На сьогоднішній день ми побили рекорди, які були в цей же час минулого року. Звичайно ж, у цю хвилю ситуація погіршилася", - сказала експертка.

Симптоми та перебіг нового COVID-19: що змінилося

За словами сімейної лікарки з Дарницького району Києва Олени Лазаренко, серед вже раніше відомих симптомів COVID-19 зараз з'явилися нові.

"Симптоми частково залишилися класичними: втрата нюху та смаку, температура. Але відсотків 30 – це нові симптоми. Приміром, сильний головний біль, задуха, пневмонія, яка виникає одразу, вже може бути на 2-3 день після початку захворювання, низька сатурація, котра теж різко виникає майже одразу. Її важко спрогнозувати. Також пацієнти часто скаржаться на нудоту, проблеми зі шлунково-кишковим трактом. "Дельта"-варіант має стрімке протікання. Крім того, особливістю "Дельти" є поліорганність, тобто коли вражається багато органів: це може бути легені, серце, шлунок, нирки і т.д. Часто хворі скаржаться на гастрит. Часто виникає підвищення тиску, особливо у перший день прояву захворювання, потім він різко може падати", – розповідає лікарка, яка щодня приймає десяти хворих з коронавірусною інфекцією.

Крім того, за словами Олени Лазаренко, наразі хворіє багато молодих українців.

"Це 20-30 років, 40-60. Людей літнього віку менше, ніж було в минулі хвилі, можливо, вони більше дотримуються протиепідеміологічних обмежень та сидять вдома", – зауважує медикиня.

Головна епідеміологиня Львівщини Наталія Іванченко-Тімко каже, що втрата нюху і смаку сьогодні знову стали одними з основних симптомів COVID-19.

"Якщо говорити про клінічний перебіг коронавірусу, то впродовж останніх двох тижнів знову почали з’являтись такі симптоми, як аносмія та втрата смаку. Їх не було вже тривалий час. Запалення легень та пневмонії й надалі виникають. Масових повідомлень про тромбози поки ще нема. Але серед числа летальних випадків через COVID-19, то досить багато є тромбоемболій легеневої артерії", – розповіла експертка.

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Епідеміологині Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерини Сояк також зауважує, що коронавірус дедалі більше вражає молодих людей, хоч для старшого покоління він і далі залишається таким же небезпечним.

"Зараз, дійсно, клініцисти відзначають, що COVID-19 помолодшав, так би мовити. До реанімації потрапляють і у віці 20 років, і 30 років, і молодші за 20 років. І серед дитячого населення збільшились випадки, які потребують стаціонарної медичної допомоги. Але сильно узагальнювати я не стала б, і говорити, що хворіє лише молоде населення. Все одно групою ризику залишається літнє населення. І ті, хто не вакцинований, справді переносять набагато важче захворювання. Це відзначають абсолютно всі реанімації: більшість невакцинованих людей мають ускладнення та потрапляють на штучну вентиляцію легень. І відповідно, після цього шанси на позитивний результат набагато зменшуються", - наголошує фахівчиня.

Associated Press

Чого очікувати від коронавірусу надалі і доки триватиме спалах COVID-19 в Україні

Керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тимко зазначає, що коронавірус в Україні лише набирає обертів.

"Дуже важко сказати, доки триватиме цей пік захворюваності. Ріст пішов і ми вже другий місяць бачимо тенденцію до зростання. Ми розуміємо, що зараз воно точно не зупинеться. А тому готуємось до напруженого листопада. А там уже побачимо, що буде далі", – сказала експертка.

За словами сімейної лікарки Олени Лазаренко, в Україні найближчим часом, ймовірно, збільшиться кількість смертей від COVID-19.

"Зважаючи на динаміку захворюваності, я вважаю, що ця хвиля найближчим часом наростатиме. На жаль, зростатиме і смертність пацієнтів. Так як багатьом потрібне тривале лікування у стаціонарах – і три, і чотири тижні. Ці пацієнти важкі і, на жаль, часто помирають. Ще питання велике організаційне. Багато людей ходять провідувати своїх хворих родичів, самі хворіють, але йдуть на роботу, діти до школи і т.д. Тобто роблять все для того, щоб "Дельта" активно поширювалася. І з цим треба терміново щось робити – обмежувати, переривати контакти", – каже Олена Лазаренко.

Епідеміологиня Катерина Сояк зазначає, що у листопаді-грудні ситуація з коронавірусом в Україні буде найважчою.

"На що нам чекати – складно, звичайно, сказати. Зараз ми перебуваємо на піку, а точніше лише підходимо до нього. Тому в будь-якому разі очікуємо ще на погіршення ситуації. Я думаю, що наступний місяць у нас буде, найімовірніше, найважчим, а може, це перейде і на грудень. До нового року ми будемо поки що у такому зростанні захворюваності", – резюмувала вона.

За словами лікаря Тараса Жиравецького, в Україні хворіє значно більша кількість людей, аніж це демонструє статистика, а через брак місць в лікарнях, в регіонах доведеться розгортати мобільні госпіталі.

"В РНБО прогнозують, що пік буде тільки через 3-4 тижні. І тих 20 тисяч офіційних інфікувань, які ми бачимо, відповідають реальним 100 тисячам випадків в Україні. Думаю, що ми можемо побачити цифру і 6 і до 8 тисяч госпіталізацій за добу.

Не готове жодне місто. Це зараз не тільки в Каховці, а й в багатьох містах будуть розгортати мобільні госпіталі для хворих на COVID-19", – каже лікар.

На його думку, в регіонах може початись медичний колапс.

UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka

"Я думаю, що він (медичний колапс – Ред.) точково скоро почнеться. Може бути серйозна проблема, як ми бачимо і в Одесі і в Харкові, тобто у великих містах. Маленькі міста, напевно, все-таки будуть якось там перебиватися. У Львів частина міських лікарень перепрофільовані на COVID-19, але їх – мало", – сказав лікар.

Чи допоможе вакцинація побороти хвилю коронавірусу в Україні?

На думку епідеміологині Катерини Сояк, вакцинація вже не зупинить сьогоднішнього спалаху коронавірусу в Україні, утім робити щеплення все ж необхідно.

"Насправді, ми цю хвилю вже не переможемо за допомогою вакцинації, бо з цим ми запізнилися. Добре, що ми вакцинуємося: у будь-якому випадку це дає позитивний ефект і конкретній людині, яка вакцинується, і на майбутнє. Але цю хвилю ми переживемо вже не за рахунок вакцинації, а за рахунок якихось обмежувальних заходів та локдаунів", – каже експертка.

Такої ж думки лікар Тарас Жиравецький. За його словами, для того, аби вакцинувати половину дорослого населення України, необхідно три місяці, "а цього часу у нас вже просто немає".

"Ну як ми мали при таких темпах вакцинації встигнути усі вакцинуватись? Ну гаразд, 250 тисяч вдень всередньому ми зараз вакцинуємо, це 1% дорослого населення України. Крім того, потрібно 2 дози. Щоб 50% населення зараз вакцинувати, потрібно мінімум 100 днів, тобто три місяці. А ще потрібен час на формування імунітету. В результаті виходить 4 місяці, а ми вже їх не маємо. Ми конкретно "залітаємо" зовсім не туди", – каже медик.

Лікар переконаний, що у зв'язку з тим, що у світі виник новий штам коронавірусу "Дельта+" і ситуація з коронавірусом в Україні погіршується щоденно, то, щоб зупинити спалах COVID-19, вакцинації нам уже недостатньо.

"Естонія, Латвія пішли на локдаун з вакцинацією 60%+. Тобто це щось нове, це зовсім інша історія. Відповідно, ми розуміємо, що при такій кількості вакцинованих в маленьких країнами ми маємо катастрофу. І Румунія – така ж історія. Ми розуміємо, що у них вакцинація – не найкраща в Європі, але краща, ніж в Україні, а ситуація – гірша, ніж у нас, бо, мабуть, замало ліжок, і ситуація катастрофічна з летальними випадками", – каже Тарас Жиравецький.

Та попри це, вакцинація важлива, зазначає медик. "Тому я кажу, що я "за" вакцинацію, але ми ніяк не встигаємо зараз провакцинувати величезну кількість людей і друге питання полягає в тому, що має бути план "Б". Зараз усім потрібно усвідомити, де ми знаходимось", – резюмував лікар.

Нагадаємо, більш заразний штам коронавірусу виявили раніше британські вчені. За даними фахівців з Кембриджа і генетиків з Лондона, мутація, яка отримала назву AY.4.2, заразніша за "Дельту" на 10-15%. Якщо ці висновки будуть підтверджені, то цей штам стане найзаразнішим від початку пандемії.

В Раді національної безпеки й оборони України заявили, що мутація "Дельти", яку виявили у Великій Британії, сьогодні вже є на території нашої країни. Йдеться про її церкуляцію насамперед у Західній Україні, зокрема у Львові і Тернополі.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Коронавірус в Україні: новий антирекорд – на COVID-19 захворіли 22 574 людини

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