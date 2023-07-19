"Зарево, вибух і тиша": одеситка емоційно розповіла про нічну атаку на місто

У ніч проти 19 липня російські окупанти завдали масованої атаки по Одещині. Били і ракетами, і безпілотниками.

Жителька Одеси Ольга Христова розповіла про нічний ракетний удар по місту 19 липня.

Своїми емоціями від пережитого вона поділилася у "Сніданку з 1+1".

"В мене не вистачає слів, аби передати свої емоції. Близько 2:00 ночі я прокинулась від тривоги, підійшла до вікна, було чутно вибухи, і в цей час, коли мені хотілося подивитися у вікно, я не змогла відкрити жалюзі та повернулася у ліжко. І в цей час було величезне зарево, вибух і тиша. Декілька секунд ми просто мовчки лежали, торкалися одне одного, щоб зрозуміти чи все окей з тілами, чи ми здатні і спроможні рухатись. Коли зрозуміли, що з нами все окей, - піднялись, почали якось хаотично збиратись і вийшли", - розповіла очевидиця.

Ракетна атака на Одесу 19 липня: що відомо

Уночі 19 липня російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Сили української протиповітряної оборони збили 37 повітряних цілей.

Найбільше дісталося Одещині. Удари ракет Х-22 та "Онікс" були спрямовані по інфраструктурі Одеської області.

Протягом ночі російські окупанти застосували береговий ракетний комплекс з анексованого Криму і вдарили по Одеській області "Оніксами". Крім того, стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22. Одночасно із ракетною атакою росіяни запустили по півдню і дрони "Shahed-136".

Вибуховою хвилею пошкодило чимало будинків. Там повилітали вікна та двері. Крім того, в Одеському районі сталося влучання в промисловий об'єкт, пошкоджено також два складських приміщення в різних локаціях: із тютюном і фейєрверками. Наразі відомо про кількох поранених.

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