Заробітки в Україні: скільки трудових мігрантів в країні та де вони знаходять роботу

Заробітки в Україні: скільки трудових мігрантів в країні та де вони знаходять роботу

Найчастіше іноземці працюють в таксі або службах доставки.

За останні два роки понад 70 тис. мігрантів приїхали на заробітки до України, але це тільки офіційні дані. Працюють у службах таксі або кур'єрами - там, де знання мови не є на першому місці.

Що приваблює трудових мігрантів в Україні та ким вони тут працюють - у сюжеті Сніданку з 1+1.

За минулі два роки до України приїхали понад 70 тисяч мігрантів - це офіційні дані Держстату. Найбільше їх з Азії - Індії, Туреччини, Азербайджану, Таджикістану та Туркменістану: близько 36 тисяч осіб. Утім, точну кількість сказати неможливо, бо приїздять вони як туристи, а працювати влаштовуються на неофіційні роботи.

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Експертка з ринку праці Марія Аббдуліна каже, що кількість іноземних заробітчан з кожним роком зростатиме: "Чим далі - тим більше Україна буде привабливою для людей з інших країн. Україна теж має дуже великий кадровий голод на сьогоднішній день. Крім того, продовжується значний відтік із України, продовжується скорочення населення, скорочення народжуваності. Для України ставатиме все більшою проблемою, як закривати власні робочі місця".



Крім роботи в таксі, трудовим мігрантам легко буде знайти роботу у сфері доставки, а ще в будівничій сфері, а також різноробочі, які не потребують кваліфікації та знання мови



Якщо в таксі заробіток залежить від кількості виконаних замовлень, то на роботах, де є ставка іноземцям, вдається заробити близько 12 тисяч гривень. За словами Марії Аббдуліної, їх це влаштовує. До слова, якщо йдеться про Азію, то в своїх країнах вони б заробляли втричі менше.

Що приваблює трудових мігрантів в Україні та в яких галузях вони створюють конкуренцію

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