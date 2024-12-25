Заробив понад 38 мільйонів гривень: сільському голові на Волині висунули підору в незаконному збагаченні

Заробив понад 38 мільйонів гривень. Підозру у незаконному збагаченні висунули сільському голові на Волині. Слідчі порахували: за останні чотири роки він купив майна та автівок на значно більшу суму, аніж заробив.

А зареєстрував усе на дружину, її сестру і навіть онуку. Сам голова стверджує, незаконно не збагачувався. Кореспондентка ТСН Анна Махно — про все докладно.

Підгайці всього за 8 кілометрів від Луцька. Тихе та спокійне село, яке дуже зацікавило Департамент стратегічних розслідувань. Правоохоронці підозрюють у незаконному збагаченні на 38 мільйонів гривень тутешнього сільського голову.

Саме Юрія Семенюка й підозрюють у незаконному збагаченні. Поїхав у справах, каже секретарка. І підтверджує, саме в цих кабінетах напередодні правоохоронці проводили обшуки. Вже не вперше.

Юрія Семенюка підозрюють у незаконному збагаченні / Скриншот із відео ТСН

“Все передивилися по кабінетах. Нічого особливого й не вилучали, техніку таке, що повилучали давним давно”, — каже секретарка сільради Ольга Овсіюк.

Слідчі встановили, що на сільського голову та його родичів за останні 4 роки було оформлено 40 активів — на 55 мільйонів гривень.

“Нерухоме майно і транспортні засоби, як оформлені на посадовця, його дружину, а також на родичів: доньку, внучку, зятя і сестру дружини”, — розповіла речниця департаменту стратегічних розслідувань Альона Лютницька.

Однак, законні доходи голови і його родичів за ці ж 4 роки — лише 16 з половиною мільйонів. Відтак, різниця між законним прибутком і придбаним майном — понад 38 мільйонів.

“Буде щось відомо, будемо щось говорити, зараз нічого коментувати не буду. Як зараз працює сільрада — в звичайному режимі, готуємось до сесії”, — каже секретарка сільради Ольга Овсіюк.

Ось що вказано у декларації голови сільради і його дружини. Якщо дивитися на майно, придбане з 2020-го, це низка земельних ділянок, торгові заклади, пункт шиномонтажу, торгово-офісні приміщення, машини. Чи знали про це у самому селі — на камеру місцеві говорять неохоче. А дехто навіть нахвалює сільського голову.

Та незадоволених — виявляється більше. Пані Оксана нарікає на аварійний майданчик, який навпроти сільради. Каже, зверталися, щоб там знайшли гроші полагодити.

Юрія Семенюка підозрюють у незаконному збагаченні / Скриншот із відео ТСН

“Відповідь була від сільської ради, що не переживайте і те знімем. Ви запитайте скільки раз переложувалася ця бруківка. Вона ложилася взимку в калюжі, в калюжі знімалася і далі знов ложилася. Три рази як мінімум переложувалась. Скільки грошей відмилося?” — каже жінка.

А це маєток сільського голови. Самого господаря немає. Їде до столиці на суд, каже нам телефоном. Стверджує, нічого не відмивав і незаконно не заробляв. Те, що купили родичі — то їхнє.

“Мильна бульбашка. Все здано в оренду, там все гарно написано, там нема до чого вчепитися. Наша хата построєна у 89 році. По вєрсії оцих людей зі слідства, то всі мої родичі, ближні, дальні, бог знає які — я їх їжджу кормлю і переписую на них хати і машини, вони самі не до чого не здатні, бредятіна просто на тому і все”, — каже телефоном Юрій Семенюк.

Юрія Семенюка підозрюють у незаконному збагаченні / Скриншот із відео ТСН

Водночас слідчі кажуть, мають достатньо доказів. Якщо незаконне збагачення сільського голови доведуть, йому загрожуватиме 10 років за гратами.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН Новини 07:00 25 грудня. МАСОВАНА РАКЕТНА АТАКА на Україну! У ХАРКОВІ ВИБУХИ!

Читайте також: