Заробляли на чужому горі: у Запоріжжі чиновники та силовики організували масштабну корупційну схему

У Запоріжжі слідчі Державного бюро прийшли з обшуком в обласну військову адміністрацію, міську раду та у правоохоронні органи.

Чиновників та силовиків підозрюють у причетності до злочинної схеми, яка діяла при перетині лінії розмежування.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як встановили слідчі ДБР, щоб виїхати з окупованих територій, українці мали подавати заявки для формування списків. Чекати доводилось приблизно тиждень. Аби пришвидшити процедуру чи обійти чергу, посадовці вимагали від них гроші.

Одного з посередників слідчі затримали у момент передачі. Посадовцю хотіли дати 1 400 доларів США. У ДБР порахували - за день ділки могли так заробляти до 2-х мільйонів гривень. Причетним готуються оголосити підозри.

Нагадаємо, Служба безпеки України зірвала чергову схему вивезення призовників через окупований Крим. Організатор - мешканець Мелітополя, який налагодив протиправний "міграційний бізнес" для чоловіків призовного віку, котрі вирішили уникнути мобілізації.

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