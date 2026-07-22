Зарплата до 460 тисяч гривень: скільки отримують у ЗСУ в 2026 році та які є вакансії

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У 2026 році грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ може сягати 460 тисяч гривень на місяць. Йдеться не лише про базові виплати, а й про додаткові винагороди за виконання бойових завдань, участь у штурмових діях, перебування на передовій, лікування після поранення та інші умови служби.

Сили оборони активно шукають нових військовослужбовців: від операторів БПЛА та водіїв до логістів, медиків і ІТ-фахівців. Наразі доступні понад 15 тисяч вакансій.ТСН.ua розповідає, скільки отримують військові, з чого складається грошове забезпечення та кого шукають до армії.

Скільки платять у ЗСУ

У війську замість поняття «зарплата» використовується термін грошове забезпечення. Його мінімальний розмір залежить від типу контракту.

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Не менше 30 000 грн — для військовослужбовців, які підписали новий контракт на два роки

Не менше 40 000 грн — для контрактів на 10 і 14 місяців, а також короткострокових контрактів для звільнених зі служби терміном на 6 місяців.

20 000 грн — базове грошове забезпечення солдата

10 000 грн — додаткова винагорода, якщо військовий не отримує інших доплат

Фактична сума може бути більшою, адже вона залежить від військового звання, посади, місця служби, участі в бойових діях, а також виду й роду військ.

«Бойові» виплати: за що доплачують

Вагомою частиною грошового забезпечення є додаткові винагороди, які військові називають «бойовими». У 2026 році їхній розмір залежить від типу контракту та завдань, які виконує військовослужбовець.

Піхотно-штурмовий контракт

10 000 грн на день — за перебування на бойових позиціях

20 000 грн за день — за участь у діях з відновлення своїх позицій, зокрема розвідці, евакуації, знищенні малих груп противника та поверненні позицій

40 000 грн за день — за участь у штурмових діях

Новий бойовий та базовий контракти

100 000 грн — для військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передовій. Також ця сума зберігається під час лікування після поранення, перебування в полоні або зникнення безвісти

50 000 грн — для тих, хто виконує бойові чи спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами на передовій

30 000 грн — для військових, які виконують завдання за бойовими наказами поза межами передової

Якщо військовослужбовець виконує завдання на першій лінії, виплати нараховуються за принципом піхотно-штурмового контракту.

Зарплати військових: як сума може сягати 460 тисяч гривень

Максимальний розмір грошового забезпечення може досягати 460 000 грн завдяки поєднанню базового забезпечення та високих додаткових виплат за участь у штурмових діях.

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Наприклад, військовий може отримувати:

базове грошове забезпечення

100 000 грн за безпосередню участь у бойових діях

10 000, 20 000 або 40 000 грн за окремі дні виконання штурмових або спеціальних завдань

Грошова допомога військовослужбовцям

ЗСУ також передбачають кілька видів одноразової грошової допомоги:

Для оздоровлення — раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення, але не менше 20 000 грн

Для вирішення соціально-побутових питань — у разі захворювання, поранення військового або членів його родини, коли потрібне хірургічне втручання чи хіміотерапія

Після укладання першого контракту — від 27 000 до 33 000 грн залежно від звання. За деякими новими контрактами ця допомога може виплачуватися кілька разів

«Контракт 18–24»: хто може отримати додатковий мільйон гривень

Для учасників програми «Контракт 18–24» передбачена додаткова винагорода 1 млн грн:

200 000 грн — після підписання контракту

300 000 грн — після проходження підготовки

500 000 грн — після завершення контракту

Коли починають виплачувати грошове забезпечення

Перше грошове забезпечення військовослужбовець отримує вже за місяць після мобілізації або підписання контракту. Виплата надходить одним нарахуванням — у ЗСУ немає поділу на аванс та основну зарплату.

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Гарантований мінімум з липня 2026 року

З липня 2026 року для військових, які не беруть участі в бойових діях і не виконують завдання на пунктах управління, запроваджується додаткова винагорода 10 000 грн.

Її мета — забезпечити мінімальний дохід 30 000 грн на місяць навіть для тих, хто служить у тилу.

Наприклад, автомеханік у тиловій майстерні отримуватиме:

20 000 грн — основне грошове забезпечення

10 000 грн — додаткова винагорода

Разом — не менше 30 000 грн на місяць, якщо він виконував обов’язки служби протягом усього місяця.

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Скільки платять воїнам ЗСУ під час відпустки

Додаткова винагорода 10 000 грн не нараховується під час відпустки. На цей період за військовослужбовцем зберігається лише основне грошове забезпечення.

Це стосується:

щорічної основної відпустки — від 30 днів

відпустки за сімейними обставинами — до 10 днів

додаткової відпустки для УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни — 14 днів

відпустки після звільнення з полону — 90 днів

відпустки для лікування — на термін, визначений ВЛК

Виплати під час лікування

Під час лікування через хворобу або поранення військові отримують основне грошове забезпечення та додаткову винагороду 10 000 грн, якщо не мають права на більшу доплату — 30 000, 50 000 або 100 000 грн.

Якщо поранення пов’язане із захистом батьківщини та підтверджене довідкою форми 5, військовий отримує 100 000 грн на місяць додатково до основного грошового забезпечення.

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Ця виплата зберігається:

під час стаціонарного лікування, у тому числі за кордоном

після виписки, якщо військового відправляють у відпустку для лікування у зв’язку з тяжким пораненням

Які вакансії є у Силах оборони

Станом на зараз у Силах оборони доступно понад 15 082 вакансії. Серед найпопулярніших напрямів — БПЛА, логістика, ППО, артилерія, водійські спеціальності, медицина, ІТ тощо.

Зовнішній пілот / оператор БПЛА

Наприклад, 92-га окрема штурмова бригада ім. Івана Сірка шукає операторів безпілотників.

Обов’язки:

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підготовка та обслуговування БПЛА

управління дронами та планування місій

забезпечення зв’язку та взаємодія з підрозділами

аналіз операцій

Умови:

для кандидатів 18–24 років — контракт на 2 роки

1 000 000 грн за рік (200 000 грн одразу після підписання та 800 000 грн двома частинами)

додатково — до 120 000 грн щомісяця та доплати за бойові завдання

компенсація житла та посилена підготовка

Водій-заправник

95-й окремий батальйон підтримки шукає водіїв-заправників.

Вимоги:

вік від 20 до 50 років

водійські права категорій B, C

готовність працювати в зоні бойових дій

Умови:

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грошове забезпечення від 31 000 до 121 000 грн залежно від місця виконання завдань

навчання перед початком служби

можливі курси за кордоном

щорічна відпустка 30 діб

Логіст

Батальйон «Кайрос» 414 ОБрБпС «Птахи Мадяра» шукає логістів.

Обов’язки:

організація логістичних процесів

контроль обліку та зберігання майна

планування потреб у матеріально-технічних засобах

ведення документації

Умови:

грошове забезпечення від 50 000 грн

безоплатне лікування

15 днів офіційної відпустки кожні 6 місяців

можливість служби для кандидатів зі статусом СЗЧ після проходження всіх законних процедур

Медсестра/медбрат

422-й окремий полк безпілотних систем «Luftwaffe» шукає медичних працівників.

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Вимоги:

базова або неповна вища медична освіта

сержантське звання

досвід роботи за фахом буде перевагою

Умови:

від 20 000 грн основного забезпечення

додаткова винагорода 30 000 грн за виконання завдань і бойових розпоряджень

соціальні гарантії відповідно до законодавства

Водій підрозділу ППО

Зенітний ракетний дивізіон «Прибульці» 115 ОМБр шукає водіїв.

Умови:

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грошове забезпечення від 51 000 до 121 000 грн

забезпечення речовим майном

медичне забезпечення

статус учасника бойових дій

Tech Lead/Solutions Architect

13-та бригада НГУ «Хартія» шукає ІТ-фахівця на посаду Tech Lead / Solutions Architect.

Вимоги:

досвід проєктування distributed systems

знання cloud / Kubernetes

досвід лідерства технічної команди

Умови:

30 000 грн базового забезпечення

додаткові виплати до 50 000 грн залежно від умов служби

служба у місті Харків

NLP Engineer

Центр інновацій та розвитку оборонних технологій МОУ шукає NLP Engineer.

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Вимоги:

від 3 років досвіду у Data Science/ML/NLP

знання Python, PyTorch, transformers

досвід роботи з векторним пошуком та LLM

Умови:

контракт до кінця воєнного стану

робота в офісі в Києві 5 днів на тиждень

поліграф на фінальному етапі відбору

Де шукати вакансії в ЗСУ

Актуальні вакансії у Силах оборони можна переглянути на офіційному сайті army.gov.ua, де наразі доступно 15 082 вакансії.

А також на платформі для пошуку роботи Work.ua, де розміщено 13 781 вакансію для служби в ЗСУ.

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