Зарплата лікаря - від 20 тисяч: у “Слузі народу” розповіли, скільки зароблятимуть медики у 2022 році

Зарплата лікаря - від 20 тисяч: у “Слузі народу” розповіли, скільки зароблятимуть медики у 2022 році

Через рік у президентській фракції парламенту обіцяють підняти платню вчителям.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія повідомив, який рівень заробітної плати для медичних працівників закладено до державного бюджету-2022.

Відповідні цифри він оголосив 18 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

За словами голови президентської фракції у парламенті, відповідно до державного бюджету на 2022 рік, мінімальна зарплата медперсоналу становитиме 13 тисяч гривень, а мінімальна зарплата лікаря буде 20 тисяч гривень.

“У 2023 році ми зробимо те саме з учителями - ми розуміємо цю необхідність”, - запевнив Давид Арахамія.

Нагадаємо, у Мінфіні запевняють, що Держбюджет-2022 передбачає достатньо коштів для фінансування всіх пріоритетних потреб держав.

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