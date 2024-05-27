Зарплати в понад 70 тисяч гривень: які вакансії найбільш високооплачувані в Україні

Де шукати хорошу роботу в Україні.

Найвищі зарплати в Україні, близько 70 тисяч гривень, отримують фахівці у сфері інформаційних технологій та військові. Найбільше працівникам платять у Києві — середня зарплата станом на травень 2024 року становить 23 500 грн.

Про це свідчить медіана заробітних плат за даними з понад 70 тисяч вакансій, розміщених на сайті з пошуку робити Work.ua за останні три місяці.

Найвищі зарплати в Україні: список вакансій

До 10 найбільш високооплачуваних вакансій в Україні входять:

Програміст 1C — 70 000 грн

Оператор БПЛА — 70 000 грн

Ортодонт — 65 000 грн

Team leader — 62 500 грн

Директор з маркетингу — 60 000 грн

Топ-менеджер — 60 000 грн

DevOps engineer — 57 000 грн

Стоматолог — 55 000 грн

Керівник відділу продажу — 55 000 грн

Програміст PHP — 55 000 грн

Робота в Києві

Близько 50 000 гривень на місяць у Києві отримують директор СТО, фінансовий директор, back end програміст, брокер, ріелтор, media buyer, автомаляр, директор філії, тонувальник, ортопед, головний лікар та водій-міжнародник.

Середню зарплату, близько 23 500 грн, у столиці одержують фармацевти, поліцейські, копірайтери, кур’єри з авто, слюсарі, кухарі, експедитори, редактори.

В середньому 15 000 грн на місяць у столиці заробляє посудомийниця, покоївка, паркувальник, охоронець, педагог раннього розвитку, няня, оператор АЗС.

Найменшу зарплату в Києві отримує оператор квест-кімнати — 13 000 грн, прибиральниця — 12 500 грн, асистент ветеринарного лікаря — 12500 грн, санітарка — 12 000 грн, маркувальник — 11 000 грн, вахтер — 8 000 грн.

Де шукати хорошу роботу в Україні

Найбільша середня зарплата середня зарплата — у Києві, вона становить 23 500 гривень. В інших регіонах працівники отримують:

Дніпро — 20 000 грн

Львів — 21 300 грн

Ужгород — 20 000 грн

Одеса — 20 000 грн

Івано-Франківськ — 19 500 грн

Харків — 18 300 грн

Черкаси — 18 000 грн

Хмельницький — 18 000 грн

Житомир — 17 500 грн

Полтава — 17 500 грн

Миколаїв — 17 500 грн

Запоріжжя — 17 000 грн

Вакансії в Силах оборони України

Підрозділи Сил оборони України шукають понад 4 600 кандидатів на сайті з пошуку роботи на як бойові, так і не бойові спеціальності. Найбiльшу середню зарплату пропонують операторам БПЛА — 70 000 грн. На інших вакансіях зарплати такі:

Пілот — 45 000 грн

Сапер — 36 000 грн

Зв'язківець — 35 000 грн

Інженер дронів — 35 000 грн

Стрілець — 26 500 грн

Військовослужбовець — 23 000 грн

Втім розмір грошового забезпечення у війську залежить від поставленого завдання та місця служби і може бути значно більшим.

Робота, де є бронювання працівників

Нагадаємо, сайт з пошуку роботи Work.ua створив окремий розділ і фільтр із вакансіями компаній, які дають бронювання від мобілізації. Найбільше вакансій з бронюванням є у сфері будівництва, логістики, робочі спеціальності. Проте є й неочікувані сфери, як-от маркетинг, діловодство і дизайн.

Серед компаній, які бронюють працівників, зокрема, є "Сільпо", "Фора", "Укрпошта", "Нова Пошта", Jysk, Rozetka, Roshen, "THRASH!ТРАШ!", Глобино", "ОККО", "Укрнафта". Наприклад, "Сільпо" і "Фора" пропонують бронювання касирам. Консультантам магазину побутової техніки та електроніки "Фокстрот" також пропонують бронювання.

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