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Зарплати в понад 70 тисяч гривень: які вакансії найбільш високооплачувані в Україні

Зарплати в понад 70 тисяч гривень: які вакансії найбільш високооплачувані в Україні

Робота в Україні / Фото: ТСН.ua

Де шукати хорошу роботу в Україні.

Найвищі зарплати в Україні, близько 70 тисяч гривень, отримують фахівці у сфері інформаційних технологій та військові. Найбільше працівникам платять у Києві — середня зарплата станом на травень 2024 року становить 23 500 грн. 

Про це свідчить медіана заробітних плат за даними з понад 70 тисяч вакансій, розміщених на сайті з пошуку робити Work.ua за останні три місяці.

Найвищі зарплати в Україні: список вакансій

До 10 найбільш високооплачуваних вакансій в Україні входять:

  • Програміст 1C — 70 000 грн
  • Оператор БПЛА — 70 000 грн
  • Ортодонт — 65 000 грн
  • Team leader — 62 500 грн
  • Директор з маркетингу — 60 000 грн
  • Топ-менеджер — 60 000 грн
  • DevOps engineer — 57 000 грн
  • Стоматолог — 55 000 грн
  • Керівник відділу продажу — 55 000 грн
  • Програміст PHP — 55 000 грн

Робота в Києві

Близько 50 000 гривень на місяць у Києві отримують директор СТО, фінансовий директор, back end програміст, брокер, ріелтор, media buyer, автомаляр, директор філії, тонувальник, ортопед, головний лікар та водій-міжнародник.

Середню зарплату, близько 23 500 грн, у столиці одержують фармацевти, поліцейські, копірайтери, кур’єри з авто, слюсарі, кухарі, експедитори, редактори.

В середньому 15 000 грн на місяць у столиці заробляє посудомийниця, покоївка, паркувальник, охоронець, педагог раннього розвитку, няня, оператор АЗС.

Найменшу зарплату в Києві отримує оператор квест-кімнати — 13 000 грн, прибиральниця — 12 500 грн, асистент ветеринарного лікаря — 12500 грн, санітарка — 12 000 грн, маркувальник — 11 000 грн, вахтер — 8 000 грн.

Де шукати хорошу роботу в Україні

Найбільша середня зарплата середня зарплата — у Києві, вона становить 23 500 гривень. В інших регіонах працівники отримують:

  • Дніпро — 20 000 грн 
  • Львів — 21 300 грн 
  • Ужгород — 20 000 грн 
  • Одеса — 20 000 грн 
  • Івано-Франківськ — 19 500 грн 
  • Харків — 18 300 грн 
  • Черкаси — 18 000 грн 
  • Хмельницький — 18 000 грн 
  • Житомир — 17 500 грн 
  • Полтава — 17 500 грн 
  • Миколаїв — 17 500 грн
  • Запоріжжя — 17 000 грн

Вакансії в Силах оборони України

Підрозділи Сил оборони України шукають понад 4 600 кандидатів на сайті з пошуку роботи на як бойові, так і не бойові спеціальності. Найбiльшу середню зарплату пропонують операторам БПЛА — 70 000 грн. На інших вакансіях зарплати такі:

  • Пілот — 45 000 грн
  • Сапер — 36 000 грн
  • Зв'язківець — 35 000 грн
  • Інженер дронів — 35 000 грн
  • Стрілець — 26 500 грн
  • Військовослужбовець — 23 000 грн

Втім розмір грошового забезпечення у війську залежить від поставленого завдання та місця служби і може бути значно більшим.

Робота, де є бронювання працівників

Нагадаємо, сайт з пошуку роботи Work.ua створив окремий розділ і фільтр із вакансіями компаній, які дають бронювання від мобілізації. Найбільше вакансій з бронюванням є у сфері будівництва, логістики, робочі спеціальності. Проте є й неочікувані сфери, як-от маркетинг, діловодство і дизайн.

Серед компаній, які бронюють працівників, зокрема, є "Сільпо", "Фора", "Укрпошта", "Нова Пошта", Jysk, Rozetka, Roshen, "THRASH!ТРАШ!", Глобино", "ОККО", "Укрнафта". Наприклад, "Сільпо" і "Фора" пропонують бронювання касирам. Консультантам магазину побутової техніки та електроніки "Фокстрот" також пропонують бронювання.

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