Зарплати 2026: кому підвищили і коли очікувати на нове збільшення виплат

В Україні підвищили зарплати

Реклама

Масштабна реформа оплати праці у державному секторі, що стартувала цього року, викликала неоднозначну реакцію. Хоча для лікарів та вчителів суми у розрахунках суттєво зросли, мільйони інших працівників бюджетної сфери відчули лише символічну надбавку.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Пріоритети війни: лікарі, вчителі та соцменеджери

За статистикою, значне підвищення зарплат відчули лише 38-40% бюджетників. Для решти — представників культури, науки та технічного персоналу — надбавка склала скромні 600–900 грн.

Реклама

Як пояснив у коментарі ТСН.ua експерт Економічного дискусійного клубу, заслужений економіст України Олег Пендзин, держава була змушена розставляти жорсткі пріоритети.

Олег Пендзин, експерт: «Держава, на жаль, не може в умовах війни однаково значно підняти зарплати всім своїм працівникам. Почали з найнеобхідніших для суспільства професій — лікарів і вчителів. Це було потрібно, аби залучити молоді кадри і втримати досвідчених фахівців».

Експерт також підкреслив необхідність високих зарплат для соціальних менеджерів. За його словами, це виклик часу, адже в Україні зростає кількість ветеранів, які потребують професійної реабілітації та супроводу.

«Виживання» культури та науки

Для тих, хто не потрапив до «пріоритетного списку», ситуація залишається складною. Науковці та працівники культури фактично змушені шукати додаткові заробітки або розраховувати на державні субсидії.

Реклама

Олег Пендзин, експерт: «Решті бюджетників підвищили незначно. Фактично вони й надалі змушені самі виживати або отримувати допомогу від держави».

Коли чекати на наступний етап?

Попри вибірковість нинішньої реформи, економісти дивляться у майбутнє з обережним оптимізмом. На думку Олега Пендзина, це підвищення — не останнє. У наступних чергах уряд має звернути увагу саме на тих, кого цього разу обійшли увагою.

Більше читайте у матеріалі: Підвищення зарплат-2026: хто став новим "середнім" класом в Україні