Зарплати медиків різко зросли: скільки заробляють лікарі, медсестри та санітарки

В Україні зросли зарплати медиків / © unsplash.com

Українські медики, яких у країні налічується майже пів мільйона, отримали наймасштабніший приріст заробітних плат за останні роки. Уряд відмовився від застарілих розрахунків через коефіцієнти Єдиної тарифної сітки та впровадив фіксовану «мінімальну планку».

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Зарплати медиків

Відтепер зарплата медика за повне навантаження (одну ставку) не може бути нижчою за встановлений державою рівень:

Лікарі: Мінімальна планка встановлена на рівні 35 000 грн (брутто). Після сплати податків медик отримає не менше 26 950 грн , що на 11 550 грн більше , ніж торік.

Середній персонал (медсестри, фельдшери): Мінімалка становить 25 000 грн . На руки — 19 250 грн (приріст склав +8 855 грн ).

Молодший персонал (молодші медсестри та медбрати): Не менше 15 000 грн, що гарантує 11 500 грн на руки (+3 400 грн).

Виплати у зоні бойових дій

Для медиків, які працюють у зонах можливих бойових дій, встановлено підвищені ліміти. Там мінімальна планка для лікаря становить 40 000 грн, а для медичної сестри — 30 000 грн.

Звідки гроші?

Забезпечити такий стрімкий ріст вдалося завдяки перегляду тарифів на медичні послуги, які держава оплачує через Національну службу здоров’я України (НСЗУ). Завдяки принципу «гроші ходять за пацієнтом», фінансовий ресурс для високих зарплат отримали не лише столичні клініки, а й звичайні районні лікарні.

