Зарплати в січні: кому додадуть грошей, а хто отримає менше — прогноз експертів

Економісти пояснили, як зміняться зарплати у січні

Реклама

Початок 2026 року принесе українцям неоднозначні зміни в гаманцях. Традиційне січневе «затишшя» вдарить по заробітках у приватному секторі, тоді як бюджетників очікує приємне підвищення завдяки зростанню «мінімалки» та спецвиплатам.

ТСН.ua з’ясовував, на які суми варто розраховувати у перший місяць року.

«Мертвий сезон»: чому впадуть доходи у приватному секторі

Експерти одностайні: після грудневого піка, коли виплачувалися 13-ті зарплати, премії та річні бонуси, у січні відбудеться «просідання». За оцінками, середня зарплата по країні може знизитися на 2,5–3 тис. грн.

Реклама

Хто втратить найбільше:

Продажники та сервіс: Менеджери з продажу, працівники сфери послуг та логістики, чий дохід залежить від відсотка з виробітку.

Причина: Перша половина січня традиційно вважається періодом низької ділової активності. Грудневий ажіотаж змінюється спадом споживання.

Економіст Олег Пендзин прогнозує, що середній заробіток у січні повернеться до рівня листопада минулого року — приблизно 27 000 грн. При цьому реальний дефіцит грошей люди відчують лише у лютому, коли отримають січневі виплати.

Бюджетна сфера: курс на підвищення

На відміну від бізнесу, працівники бюджетної сфери відчують покращення вже з 1 січня. Основний драйвер — заплановане зростання мінімальної заробітної плати.

Медики: Зарплата терапевта вищої категорії з урахуванням усіх надбавок (вислуга, категорія) зросте приблизно на 2000 грн , досягнувши позначки у 23 000 грн (брудними). «На руки» лікарі отримають орієнтовно на 1540 грн більше, ніж торік.

Освітяни: Це головна новина сезону. Згідно з заявою уряду, з 1 січня зарплати вчителів та науково-педагогічних працівників зростуть на 30%. Наступний етап підвищення (ще на 20%) заплановано на вересень.

«Наразі уточнюється, чи буде 30% надбавка нараховуватися на весь обсяг зарплати, чи лише на базовий посадовий оклад», — зазначає Олег Пендзин.

Реклама

Оптимістичний прогноз

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин налаштований дещо позитивніше. Він вважає, що попри початкову «розкачку» року, загальний середній показник по всіх галузях у січні складе 27 750 грн. Це менше за грудень, але вище за середні показники осені.