Зарплати в Україні 2026: хто отримає більше і на скільки
Експерти пояснили, якими будуть зарплати у лютому.
Лютий 2026 року може стати місяцем контрастів для українського ринку праці. Поки вчителі, лікарі та енергетики отримують рекордні надбавки, корпоративний сектор починає «затягувати паски».
Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.
Криза у приватному секторі
Керівник секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що середня зарплата у лютому залишиться на рівні січня або навіть трохи знизиться. Головна причина — «короткий» місяць та криза у приватному секторі.
За його оцінкою, у січні середні заробітки по країні склали 27-28 тис. грн. У лютому ж на них впливатимуть два протилежні вектори:
Плюс: значне підвищення окладів медикам, освітянам та обіцяні доплати енергетикам за роботу в екстремальних умовах.
Мінус: у корпоративному секторі доходи можуть впасти. Великі підприємства через енергетичні труднощі та логістику вже починають відправляти персонал у неоплачувані відпустки.
Бюджетники та IT потягнуть цифри вгору
Аналітик Андрій Шевчишин налаштований більш оптимістично. Він прогнозує, що середня зарплата у лютому може зрости на 1000 гривень. На його думку, критична маса працівників бюджетної сфери (а це понад 2,5 млн осіб, або чверть усіх працюючих) переважить негативні тенденції у бізнесі.
Андрій Шевчишин, експерт: «Близько мільйона вчителів та лікарів отримали підвищення від 3400 грн до майже 9000 грн. Додайте сюди фіксовану доплату у 20 тисяч гривень кожному енергетику — арифметично це суттєво потягне вгору середній показник по країні».
Також на користь зростання зіграє валютний фактор. У легальному IT-секторі та іноземних компаніях зарплати часто прив’язані до долара. Оскільки курс у лютому зріс на 2%, у гривневому еквіваленті виплати автоматично збільшаться.
Прогноз середньої зарплати за версією Шевчишина:
Січень: 27 750 грн
Лютий: 28 850 грн
Хто у виграші?
Найбільш захищеними цього місяця залишаються фахівці, критично важливі для життєдіяльності країни. Енергетики, що тримають систему під час морозів, та лікарі з учителями, які отримали нові «мінімальні планки», стануть головними рушіями споживчого попиту в лютому. Тим часом приватний бізнес продовжує шукати баланс у непростих умовах енергодефіциту.
