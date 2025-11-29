ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
402
Зарплати в Україні зростуть у грудні: експерти назвали щасливців

Найбільше зростання зарплат фіксують у промисловості та агросекторі через дефіцит кадрів, тоді як бюджетники майже не відчули змін. Середня зарплата у грудні може сягнути 27 000 гривень.

Автори публікації
Олександр Панченко, Марія Бойко
Зарплати в Україні

Зарплати в Україні / © Unsplash

Експерти проаналізували ситуацію на ринку праці та спрогнозували, як зміняться заробітки українців у грудні. Зростання зарплат відбувається дуже нерівномірно, а кінцівка року принесе традиційні бонуси.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Де ростуть зарплати?

Як зазначив експерт Андрій Забловський, найбільше підвищення зарплат зафіксовано у промисловості та агросекторі, тоді як найменше — у бюджетній сфері.

Забловський пояснив, що середня зарплата не є репрезентативною, оскільки:

«Значно підвищують платню там, де є виробництво продукції і нестача кваліфікованих працівників. Саме тому лікарі, вчителі та інші бюджетники росту зарплат майже не відчули».

Грудень — місяць бонусів

Андрій Забловський прогнозує, що грудневі заробітки будуть вищими у всіх категорій працівників. Це пов’язано з тим, що за підсумками року традиційно нараховуються:

  • Премії

  • 13-ті зарплати

  • Бонуси

Експерт Олег Пендзин назвав оціночну цифру середньої зарплати в Україні у грудні — близько 27 000 гривень.

За його прогнозом, заробітки у промисловості підвищаться до цього середнього рівня, а в інших згаданих галузях залишаться на рівні листопада.

Премії для чиновників, але не для військових

Олег Пендзин також уточнив, що за підсумком року премії можуть отримати посадовці.

Однак військові та інші категорії, фінансовані з бюджету, можуть не розраховувати на додаткові виплати, оскільки, за його оцінкою, коштів у бюджеті на них не вистачить.

