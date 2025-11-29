Зарплати в Україні зростуть у грудні: експерти назвали щасливців

Зарплати в Україні / © Unsplash

Реклама

Експерти проаналізували ситуацію на ринку праці та спрогнозували, як зміняться заробітки українців у грудні. Зростання зарплат відбувається дуже нерівномірно, а кінцівка року принесе традиційні бонуси.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Де ростуть зарплати?

Як зазначив експерт Андрій Забловський, найбільше підвищення зарплат зафіксовано у промисловості та агросекторі, тоді як найменше — у бюджетній сфері.

Реклама

Забловський пояснив, що середня зарплата не є репрезентативною, оскільки:

«Значно підвищують платню там, де є виробництво продукції і нестача кваліфікованих працівників. Саме тому лікарі, вчителі та інші бюджетники росту зарплат майже не відчули».

Грудень — місяць бонусів

Андрій Забловський прогнозує, що грудневі заробітки будуть вищими у всіх категорій працівників. Це пов’язано з тим, що за підсумками року традиційно нараховуються:

Премії

13-ті зарплати

Бонуси

Експерт Олег Пендзин назвав оціночну цифру середньої зарплати в Україні у грудні — близько 27 000 гривень.

Реклама

За його прогнозом, заробітки у промисловості підвищаться до цього середнього рівня, а в інших згаданих галузях залишаться на рівні листопада.

Премії для чиновників, але не для військових

Олег Пендзин також уточнив, що за підсумком року премії можуть отримати посадовці.

Однак військові та інші категорії, фінансовані з бюджету, можуть не розраховувати на додаткові виплати, оскільки, за його оцінкою, коштів у бюджеті на них не вистачить.