Зарплати в Україні значно зростуть у квітні: хто отримуватиме надбавку, а хто — понад 80 тисяч

Зарплати в Україні

За прогнозами економічних експертів, вже у квітні 2026 року середня зарплата в Україні може перетнути нову психологічну позначку і зрости до 30 850 грн.

ТСН.ua розповідає, які зараз зарплати в Україні, хто отримує найбільше — понад 80 тисяч гривень, чому зростають доходи, хто отримає надбавки найближчим часом, а кому доведеться зачекати.

Яка середня зарплата в Україні зараз

Український ринок праці весною 2026 праці демонструє поступове, але стабільне зростання доходів. За даними Державної служби статистики, середня зарплата у лютому становила 28 536 грн, що на кількасот гривень більше, ніж у попередньому місяці.

Водночас аналітики наголошують, що середня зарплата — це умовний показник, який не відображає реальної ситуації для кожного працівника. У різних галузях і регіонах доходи можуть суттєво відрізнятися.

За оцінками Національного банку України, номінальні доходи українців протягом 2026 року можуть зрости на 13–18%.

Середня по країні зарплата за квітень може сягнути 30 850 грн. Проте в реальному секторі — будівництві, транспорті та агросекторі — ці показники вже зараз коливаються в межах 27 500 — 33 500 грн, раніше розповів ТСН.ua фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Чому зростають зарплати в Україні

Головною причиною підвищення зарплат експерти називають не економічний бум, а гострий дефіцит працівників. Наразі майже половина компаній стикається з нестачею кадрів. За оцінками бізнесу, близько 46% підприємств вважають саме брак кваліфікованих спеціалістів найбільшою проблемою.

Особливо це відчутно у сферах ІТ, логістики, фінансів, виробництва, транспорту та будівництва. У великих містах роботодавці змушені конкурувати за персонал, тому підвищують зарплатні пропозиції.

Хто отримує найбільші зарплати в Україні: понад 80 тисяч

За даними Work.ua, найвищі зарплати традиційно отримують керівники, ІТ-спеціалісти та топменеджери.

Так, найбільші доходи мають:

Керівник відділу підбору персоналу — 85 000 грн

.Net-програміст — 82 500 грн

Управляючий нерухомістю — 80 000 грн

Начальник відділу маркетингу — 80 000 грн

Фінансовий директор — 80 000 грн

Системний аналітик — 72 500 грн

Директор підприємства — 70 000 грн

Full stack програміст — 70 000 грн

Ортодонт — 70 000 грн

Ці професії формують верхній сегмент ринку праці та значною мірою впливають на загальний рівень середньої зарплати.

Хто отримує середню зарплату

До категорії працівників із середніми доходами належить більшість українців, зайнятих у сфері послуг, торгівлі та офісної роботи. Ці професії формують «середній клас» ринку праці.

Типові зарплати у цьому сегменті становлять:

Менеджер з продажу — 25 000 — 35 000 грн

Бухгалтер — 24 000 — 32 000 грн

Водій — 28 000 — 35 000 грн

Продавець — 18 000 — 25 000 грн

Адміністратор — 20 000 — 28 000 грн

Хто отримує найменше в Україні

Найнижчі зарплати традиційно залишаються у бюджетній сфері та некваліфікованій праці. Йдеться насамперед про бібліотекарів, прибиральників, охоронців тощо. Тут доходи найчастіше наближені до мінімальної зарплати або лише трохи її перевищують.

Також часто невисокі зарплати у молодшого медичного персоналу, педагогів, соціальних працівників та працівників культури. У нижній частині рейтингу зарплат опинилися професії, де рівень оплати праці становить приблизно від 9,5 до 15 тисяч гривень на місяць.

Найменші середні зарплати мають:

Адміністратор квест-кімнати — 15 300 грн

Прибиральниця — 15 000 грн

Державний виконавець — 15 000 грн

Директор філії — 14 100 грн

Педагог-організатор — 14 000 грн

Асистент вчителя — 13 800 грн

Санітарка — 13 500 грн

Майстер виробничого навчання — 13 000 грн

Музичний керівник — 12 500 грн

Вахтер — 11 000 грн

Бібліотекар — 9 500 грн

Зазначимо, що офіційна мінімальна зарплата в Україні у 2026 році залишається на рівні 8 700 грн.

Зарплати бюджетникам: хто отримає надбавки у квітні

Бюджетна сфера залишається найменш динамічною щодо підвищення зарплат, кажуть експерти. У ній працюють близько 1,8 млн українців, і рівень доходів тут значною мірою залежить від державного фінансування.

Економічний експерт Олег Пендзин пояснював, що бюджетна сфера консервативна, але за підсумками кварталу, який закінчується у березні, кращі працівники можуть отримати премії до 30% посадового окладу.

«Ці кошти виплачують у квітні. А от за сам квітень жодних додаткових бонусів для бюджетників вже не передбачено», — розповів ТСН.ua експерт.

Тобто у квітні можливі разові премії, але системного підвищення зарплат у бюджетному секторі поки не очікується.

Статистика зарплат за містами України

Рівень доходів суттєво залежить від регіону України. Найвищі зарплати традиційно фіксують у великих містах та обласних центрах.

Так, найвищі середні зарплати:

Київ — 34 000 грн

Львів — 30 000 грн

Дніпро — близько 27 500 грн

Одеса — близько 26 500 грн

Харків — близько 25 000 грн

У менших містах та селах зарплати зазвичай нижчі на 15–30%.

Що буде із зарплатами далі

Економічні експерти очікують, що зростання доходів триватиме протягом усього 2026 року, але темпи будуть різними для різних галузей.

Найшвидше зарплати можуть зростати у ІТ, логістиці, виробництві, будівництві та фінансовому секторі. Водночас бюджетна сфера й надалі залишатиметься залежною від державних рішень та можливостей бюджету.