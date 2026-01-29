ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
813
Час на прочитання
2 хв

Зарплати вчителів рекордно зросли: хто з педагогів отримує 30 тисяч гривень

В Україні зросли зарплати у вчителів та викладачів.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Панченко Олександр Панченко Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
В Україні зросли зарплати у вчителів

В Україні зросли зарплати у вчителів / © Pexels

В Україні, де налічується понад 400 тисяч працівників освіти, розпочався новий етап фінансової підтримки педагогів. Згідно з постановою Кабміну №1749, посадові оклади викладачів зросли одразу на 30%. Таке суттєве оновлення стало можливим завдяки новому базовому тарифу Єдиної тарифної сітки (ЄТС) та спеціальному коефіцієнту. Крім того, запроваджено абсолютно нову доплату.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Кого стосується підвищення?

Зростання виплат охоплює майже всі ланки освітньої сфери:

  • Вчителів шкіл, гімназій та ліцеїв;

  • Вихователів дитячих садків;

  • Викладачів професійно-технічної та фахової передвищої освіти;

  • Педагогів позашкільної освіти (гуртки, секції);

  • Викладачів вищих навчальних закладів.

Доплата «за стійкість»: новації 2026 року

Важливим нововведенням стала фіксована доплата «за стійкість». Вона становить 2600 грн для більшості регіонів, а в педагогів, що працюють у прифронтовій зоні, ця сума подвоюється — до 5200 грн.

Скільки заробляють вчителі: від початківця до профі

За новими розрахунками, фінансовий стан освітян змінився так:

  1. Вчитель-початківець (10 розряд): Тепер отримує 15 800 грн брутто. «Чистими» на руки це близько 12 200 грн, що на 4100 грн більше, ніж торік.

  2. Вчитель вищої категорії (14 розряд): Таких в Україні майже половина (47%). Їхня зарплата зросла до 32 000 грн (у прифронтовій зоні — 35 000 грн). Після сплати податків це орієнтовно 25–27 тис. грн, що на 6-8 тисяч більше за показники 2025 року.

А що у вищій школі?

Викладачі університетів також отримали перерахунок:

  • Асистент без наукового ступеня (16 розряд): Дохід зріс до 13 500 грн (+3400 грн).

  • Професор, доктор наук (20 розряд): Отримуватиме до 33 200 грн, що на 6900 грн більше, ніж раніше.

У Міністерстві освіти наголошують, що це підвищення є частиною стратегії збереження кадрового потенціалу країни в умовах триваючої війни та особливого періоду.

Більше читайте у матеріалі: Підвищення зарплат-2026: хто став новим "середнім" класом в Україні

Дата публікації
Кількість переглядів
813
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie