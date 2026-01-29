- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 813
- Час на прочитання
- 2 хв
Зарплати вчителів рекордно зросли: хто з педагогів отримує 30 тисяч гривень
В Україні зросли зарплати у вчителів та викладачів.
В Україні, де налічується понад 400 тисяч працівників освіти, розпочався новий етап фінансової підтримки педагогів. Згідно з постановою Кабміну №1749, посадові оклади викладачів зросли одразу на 30%. Таке суттєве оновлення стало можливим завдяки новому базовому тарифу Єдиної тарифної сітки (ЄТС) та спеціальному коефіцієнту. Крім того, запроваджено абсолютно нову доплату.
Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.
Кого стосується підвищення?
Зростання виплат охоплює майже всі ланки освітньої сфери:
Вчителів шкіл, гімназій та ліцеїв;
Вихователів дитячих садків;
Викладачів професійно-технічної та фахової передвищої освіти;
Педагогів позашкільної освіти (гуртки, секції);
Викладачів вищих навчальних закладів.
Доплата «за стійкість»: новації 2026 року
Важливим нововведенням стала фіксована доплата «за стійкість». Вона становить 2600 грн для більшості регіонів, а в педагогів, що працюють у прифронтовій зоні, ця сума подвоюється — до 5200 грн.
Скільки заробляють вчителі: від початківця до профі
За новими розрахунками, фінансовий стан освітян змінився так:
Вчитель-початківець (10 розряд): Тепер отримує 15 800 грн брутто. «Чистими» на руки це близько 12 200 грн, що на 4100 грн більше, ніж торік.
Вчитель вищої категорії (14 розряд): Таких в Україні майже половина (47%). Їхня зарплата зросла до 32 000 грн (у прифронтовій зоні — 35 000 грн). Після сплати податків це орієнтовно 25–27 тис. грн, що на 6-8 тисяч більше за показники 2025 року.
А що у вищій школі?
Викладачі університетів також отримали перерахунок:
Асистент без наукового ступеня (16 розряд): Дохід зріс до 13 500 грн (+3400 грн).
Професор, доктор наук (20 розряд): Отримуватиме до 33 200 грн, що на 6900 грн більше, ніж раніше.
У Міністерстві освіти наголошують, що це підвищення є частиною стратегії збереження кадрового потенціалу країни в умовах триваючої війни та особливого періоду.
Більше читайте у матеріалі: Підвищення зарплат-2026: хто став новим "середнім" класом в Україні