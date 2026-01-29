Зарплати вчителів рекордно зросли: хто з педагогів отримує 30 тисяч гривень

В Україні зросли зарплати у вчителів / © Pexels

Реклама

В Україні, де налічується понад 400 тисяч працівників освіти, розпочався новий етап фінансової підтримки педагогів. Згідно з постановою Кабміну №1749, посадові оклади викладачів зросли одразу на 30%. Таке суттєве оновлення стало можливим завдяки новому базовому тарифу Єдиної тарифної сітки (ЄТС) та спеціальному коефіцієнту. Крім того, запроваджено абсолютно нову доплату.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Кого стосується підвищення?

Зростання виплат охоплює майже всі ланки освітньої сфери:

Реклама

Вчителів шкіл, гімназій та ліцеїв;

Вихователів дитячих садків;

Викладачів професійно-технічної та фахової передвищої освіти;

Педагогів позашкільної освіти (гуртки, секції);

Викладачів вищих навчальних закладів.

Доплата «за стійкість»: новації 2026 року

Важливим нововведенням стала фіксована доплата «за стійкість». Вона становить 2600 грн для більшості регіонів, а в педагогів, що працюють у прифронтовій зоні, ця сума подвоюється — до 5200 грн.

Скільки заробляють вчителі: від початківця до профі

За новими розрахунками, фінансовий стан освітян змінився так:

Вчитель-початківець (10 розряд): Тепер отримує 15 800 грн брутто. «Чистими» на руки це близько 12 200 грн, що на 4100 грн більше, ніж торік. Вчитель вищої категорії (14 розряд): Таких в Україні майже половина (47%). Їхня зарплата зросла до 32 000 грн (у прифронтовій зоні — 35 000 грн). Після сплати податків це орієнтовно 25–27 тис. грн, що на 6-8 тисяч більше за показники 2025 року.

А що у вищій школі?

Викладачі університетів також отримали перерахунок:

Асистент без наукового ступеня (16 розряд): Дохід зріс до 13 500 грн (+3400 грн).

Професор, доктор наук (20 розряд): Отримуватиме до 33 200 грн, що на 6900 грн більше, ніж раніше.

У Міністерстві освіти наголошують, що це підвищення є частиною стратегії збереження кадрового потенціалу країни в умовах триваючої війни та особливого періоду.

Реклама

Більше читайте у матеріалі: Підвищення зарплат-2026: хто став новим "середнім" класом в Україні